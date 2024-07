Transnordestina pode ser utilizada para transportar passageiros entre Fortaleza e Cariri, diz Elmano

A Ferrovia Transnordestina pode ser utilizada, quando for totalmente concluída, também para o transporte de passageiros. O assunto foi destacado pelo governador Elmano de Freitas (PT) durante evento no Complexo industrial e Portuário do Pecém (Cipp) nesta terça-feira (9).

De acordo com o gestor estadual, o tema entrou em discussão no Ceará no início de abril durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao canteiro de obras da Transnordestina em Iguatu, no Centro-Sul do Estado.

Elmano afirmou que o presidente da República solicitou à Transnordestina Logística S.A.(TLSA), empresa privada responsável pela construção da ferrovia, que "analisasse a possibilidade" de utilizar a linha férrea também para passageiros.

Achei uma ideia muito boa, porque podemos ter a possibilidade de ter viagens cortando o Ceará pelo sertão, mas é algo que vai ser analisado a possibilidade de empresas que têm interesse em ter trens de passageiros nessa mesma ferrovia. Elmano de Freitas Governador do Ceará

Até abril, somente dois dos 11 trechos da Transnordestina no Ceará estavam concluídos: Missão Velha-Lavras da Mangabeira e Lavras da Mangabeira-Iguatu. O percurso entre Iguatu e Acopiara se aproximava da fase final de montagem.

Com a atualização do cronograma de obras, o novo prazo de conclusão da Transnordestina é entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027, como também afirmado pelo governador Elmano de Freitas e pela própria TLSA. Somente em trechos exclusivamente cearenses, a linha férrea percorrerá 525 km do Cariri até o Porto do Pecém. No total, a ferrovia tem mais de 1,2 mil km de extensão.

O gestor estadual não explicou como será feita a rota entre Fortaleza e Cariri, uma vez que a Transnordestina não irá passar pela capital cearense, mas sim por Caucaia, cidade da Região Metropolitana, até chegar ao Pecém, já em São Gonçalo do Amarante.

Também não há detalhes sobre quando a discussão irá avançar, nem mesmo se os trens podem ser híbridos (carga + passageiros) ou com compartilhamento de linha férrea, com composições somente para um ou outro tipo de transporte.

Ceará tem outra ferrovia estudada para transporte de passageiros

Caso se concretize o compartilhamento da rota na Transnordestina entre Fortaleza e Cariri, será o segundo trajeto no Ceará em que a mesma situação ocorre: a utilização de uma mesma ferrovia para transporte de cargas e passageiros.

No início do ano, o Governo Federal revelou que estuda outros seis trechos pelo Brasil para fazer o transporte de passageiros por ferrovias. Um deles é o trajeto entre Fortaleza e Sobral, que por via terrestre, tem distância aproximada de 240 km.

Legenda: Trajeto entre Fortaleza e Sobral pode ser feito de trem em futuro próximo, como já acontece em outras partes do Brasil Foto: ANTT/Divulgação

O ramal já é operado no Ceará, mas somente para o transporte de cargas. Quem faz o uso de linha férrea é a Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), empresa privada que, assim como a TLSA, é subordinada à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

À época, o Ministério dos Transportes disse que a possibilidade é estudada, mas não havia "confirmação de quais (trechos) poderão ser de fato implantados".

"O Governo Federal está trabalhando na definição de uma carteira de projetos no País para aprofundar estudos já considerando as principais diretrizes da minuta da PNTFP (Política Nacional de Transporte Ferroviário de Passageiros)", completou a pasta.

Por se tratar de um modal com alto investimento e retorno abaixo do esperado, conforme especialistas, o Governo Federal estudava aportar dinheiro público em projetos privados, para, segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, "viabilizar projetos da área de transporte privados que não sejam viáveis apenas com recursos privados".

Dentre essas questões, está os seis trechos anunciados. Além do ramal entre Fortaleza e Sobral — o maior em análise pela gestão federal — outros cinco percursos poderiam ser feitos utilizando ferrovias. São eles:

Brasília (DF) x Luziânia (GO); Londrina (PR) x Maringá (PR); Pelotas (RS) x Rio Grande (RS); Salvador (BA) x Feira de Santana (BA); São Luís (MA) x Itapecuru (MA).

Legenda: Governo Federal solicitou à TLSA a análise da possibilidade de compartilhamento de rota entre cargas e passageiros no Ceará Foto: Kid Júnior

Lançamento de ações imediatas do Pacto pelo Pecém

A presença de Elmano de Freitas no Cipp veio acompanhada do anúncio de uma série de ações a serem feitos no Complexo do Pecém e arredores. O objetivo é fornecer melhor infraestrutura nos arredores do porto.

Ao todo, nove ações de curto prazo, como definidas pelo Governo do Estado, foram elencadas. Duas delas foram lançadas nesta terça-feira. Uma foi a melhoria do sinal de telefonia e de internet com a instalação de nove torres de 5G "puro" (standalone) pela Brisanet, que deve entrar em funcionamento pleno nos próximos meses.

A segunda incluiu melhorias de infraestrutura viária, com a inauguração de uma rotatória de acesso em frente à entrada do Cipp e o acesso à CE-155, que leva ao Complexo, a partir da CE-085, conhecida como Via Estruturante.