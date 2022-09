Veja quem são os dez maiores bilionários do Brasil, segundo a Forbes

O número de bilionários brasileiros tem diminuído anualmente. No último ranking, divulgado nesta quinta-feira (1º) pela revista Forbes, há 26 nomes a menos em relação à penúltima lista. Para estar no rol, é necessário ter um patrimônio acima de R$ 22 bilhões.

Segundo o G1, a queda de bilionários é puxada por baixas no valor de mercado das empresas e por uma redução nas ofertas públicas da bolsa de valores.

O topo da lista pertence ao empresário suíço-brasileiro Jorge Paulo Lemann, dono de uma fortuna de R$ 72 bilhões e um dos principais investidores do País. Com o Banco Garantia, ele já aplicou recursos, por exemplo, em empresas como Lojas Americanas, Brahma, Antarctica e Telemar. Também já comprou a Burger King e a Heinz.

Em segundo lugar, aparece Eduardo Luiz Saverin, um dos cofundadores do Facebook. Ele tem R$ 52,8 bilhões.

Figuras 'conhecidas'

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do grupo J&F, que já foram investigados no âmbito da Operação Lava-Jato, da Polícia Federal, ocupam a décima posição no ranking. Cada qual possui em torno de R$ 22,5 bilhões.

Também aparece na relação Luciano Hang, dono da Havan, com um patrimônio de R$ 24,5 bilhões.

Veja a lista dos dez maiores bilionários do Brasil

1- Jorge Paulo Lemann: R$ 72 bilhões

Idade: 82 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital

2- Eduardo Luiz Saverin: R$ 52,8 bilhões

Idade: 40 anos

Nascimento: São Paulo

Origem do patrimônio: Facebook

3- Marcel Herrmann Telles: R$ 48 bilhões

Idade: 72 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital

4- Carlos Alberto da Veira Sicupira e família: R$ 39,85 bilhões

Idade: 72 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: AB Inbev/3G Capital

5- Jacob, Esther, Alberto e David Safra: R$ 38,9 bilhões

Idade: 46 anos

Nascimento: São Paulo

Origem do patrimônio: Banco Safra

6- Vicky Sarfati Safra: R$ 37,5 bilhões

Idade: 69 anos

Nascimento: Grécia (naturalizada brasileira)

Origem do patrimônio: Banco Safra

7- André Santos Esteves: R$ 29,7 bilhões

Idade: 53 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: BTG Pactual

8- Luciano Hang: R$ 24,5 bilhões

Idade: 59 anos

Nascimento: Santa Catarina

Origem do patrimônio: Havan

9- Alexandre Behring da Costa: R$ 24 bilhões

Idade: 55 anos

Nascimento: Rio de Janeiro

Origem do patrimônio: 3G Capital

10- Joesley Mendonça Batista: R$ 22,5 bilhões (+)

Idade: 50 anos

Nascimento: Goiás

Origem do patrimônio: JBS

10- Wesley Mendonça Batista: R$ 22,5 bilhões (+)

Idade: 52 anos

Nascimento: Goiás

Origem do patrimônio: JBS