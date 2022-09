Homem deve receber R$ 1 bilhão após ser reconhecido como herdeiro do fundador da Weg

Um homem de Santa Catarina herdará cerca de R$ 1 bilhão de herança após ser reconhecido como filho de Eggon da Silva, fundador da WEG e um dos empresários mais ricos do estado . As informações são do g1.

Lucas Demathe da Silva, de 28 anos, entrou com ação para reconhecimento dos direitos, dando início ao processo, que se arrastou pelos últimos sete anos. Após um acordo judicial em junho, ele receberá o valor devido em cinco parcelas, das quais duas já foram pagas após o acordo. A última parcela deverá ser quitada em 2023.

Eggon da Silva morreu em 2015. Ele é um dos fundadores da WEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Sua fortuna é estimada US$ 1,3 bilhão, cerca de R$ 7 bilhões.

O acordo foi revelado pelo colunista do jornal "O Globo" , o jornalista Lauro Jardim, e confirmado pelo g1 de Santa Catarina.

Herança e inventário

O processo, que correu em segredo de Justiça, envolveu a herança e o inventário de Eggon, que tem outros cinco filhos com a esposa, além de Lucas Demathe, herdeiro fora do casamento.

Em nota, a WEG, que tem sede na cidade catarinense de Jaraguá do Sul, informou que não se manifestará sobre o processo porque a empresa não integra a disputa envolvendo os herdeiros e que a fabricante segue sem qualquer alteração em função do acordo.

