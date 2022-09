Renegociação do Fies pode ser feita pelo app a partir de hoje (1º) com desconto de até 99%

Estudantes que desejem renegociar as dívidas do Financiamento Estudantil (Fies) na Caixa Econômica Federal poderão fazê-lo em um aplicativo novo lançado pelo banco. A ferramenta, chamada Fies Caixa, está disponível para celulares Android e iOS, permitindo o refinanciamento das parcelas em atraso a partir desta quinta (1º), com até 99% de desconto.

Além da possibilidade de renegociar as dívidas, está disponível a funcionalidade de consultar os principais dados do contrato e a de gerar os boletos disponíveis para o estudante.

Renegociação pelo aplicativo

Informações divulgadas pela Caixa apontam que cerca de 1,85 milhão de clientes terão acesso os dados, enquanto 1,2 milhão poderão renegociar a dívida pelo aplicativo.

Nesse último caso, a renegociação poderá ser feita até 31 de dezembro deste ano, seguindo as regras da Resolução 51/2022. Publicada no mês de julho, ela permite o parcelamento dos débitos com descontos de 12% a 99%, considerando qual o tempo de atraso do estudante.

Além disso, para os que tiverem as parcelas em dia, será possível quitar o saldo restante do financiamento com 12% de desconto. Em todos os cenários, as solicitações estarão disponíveis no aplicativo ou no site do Fies.

Confira o passo a passo para utilizar o aplicativo:

Ao abrir o aplicativo, escolha a opção 'Renegociação FIES';

Verifique se o contrato está apto para renegociação;

Confira os dados do contrato;

Simule as renegociações disponíveis e confirme os dados da renegociação;

Aceite o termo aditivo e aceite a renegociação;

Por fim, emita o boleto de entrada.

A Caixa aponta que a renegociação só será efetivada após o pagamento da primeira parcela.