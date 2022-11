Atacadão inaugura primeira loja da rede em Maracanaú

Seguindo com o plano de conversões após a compra do Grupo BIG, o Grupo Carrefour inaugura a primeira unidade do Atacadão em Maracanaú. A nova loja funciona onde antes operava unidade dos Supermercados Maxxi.

A unidade possui 4.940 m², 20 checkouts e um portfólio de 9 mil produtos, além de gerar 152 empregos diretos.

Ferramentas próprias do Grupo Carrefour, como o Cartão Atacadão, o pagamento via PIX e a Apag, a maquininha de cartão do Atacadão, estarão disponíveis na loja, que ainda contará com novos serviços, como Wi-Fi e balanças nos check-outs, facilitando a compra de produtos a granel

Plano de conversões de unidades

“A nova loja reforça a capilaridade da marca no Brasil e faz parte de um plano de conversões de unidades que antes funcionavam com bandeiras do Grupo BIG. Seguimos com a missão de proporcionar alimentação básica de qualidade a preços justos, contribuindo, também, para o desenvolvimento socioeconômico dos locais onde chegamos e ajudando o microempreendedorismo do país”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

O plano de expansão prevê a conversão de 124 lojas das 374 unidades adquiridas. Deste total, 70 serão migradas para o formato Atacadão (38 lojas do Maxxi, 28 do Big e 4 do TodoDia ou Bom Preço).

Mais informações:

Endereço: Rodovia Dr. Mendel Steinbruch, 82 - Distrito Industrial | Maracanaú/CE | CEP: 61900-000

Horário de funcionamento: De segunda a sábado das 7h às 22h.

Aos domingos das 7h às 18h.

Feriados: consultar a loja

