Carrefour encerrará operações no Ceará, e unidades serão convertidas em Sam's Club e Atacadão

A bandeira Carrefour deixará o Ceará a partir de 2024. As lojas da Maraponga e Fátima, em Fortaleza, serão convertidas em Atacadão. Já a unidade da Washington Soares, também na Capital, será transformada em Sam's Club. As conversões estão previstas para o fim de janeiro do próximo ano.

As informações foram apuradas pelo Diário do Nordeste junto a funcionários do hipermercado e fontes do setor varejistas do Estado. A marca Carrefour só está presente em Fortaleza e não possui lojas em outras cidades do Ceará.

De todas as unidades da marca, a única que terá as atividades encerradas e não será convertida em outra bandeira do Grupo Carrefour será a da avenida Bezerra de Menezes, no bairro Farias Brito. A loja foi convertida com a bandeira da marca francesa em dezembro de 2022, após a compra do Grupo Big por R$ 7,5 bilhões, e fecha as portas também em 31 de janeiro do ano que vem.

Questionado sobre a informação, o Grupo Carrefour limitou-se a confirmar sobre a unidade da Maraponga, a primeira aberta em Fortaleza do grupo. Em maio deste ano, o grupo já havia fechado a loja na Aldeota, localizada na Avenida Barão de Studart.

"A unidade do hipermercado Carrefour na região de Maraponga será adaptada e convertida para o formato de atacarejo, com a bandeira Atacadão. Após analisarmos a localidade e o perfil dos consumidores, concluímos que uma unidade do Atacadão seria a melhor oferta para atender as necessidades dos clientes", informa o Carrefour em nota.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com o Grupo Carrefour e solicitou mais informações sobre as conversões e fechamento de loja. A matéria será atualizada quando as respostas forem enviadas.

Mais informações em instantes.