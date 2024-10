Eletro Mateus antecipa planos de expansão e inaugura primeira loja no Ceará em outubro 

O Grupo Mateus vai inaugurar uma unidade do Eletro Mateus, bandeira de eletrodomésticos da companhia, no Ceará. A nova loja será aberta na avenida Presidente Costa e Silva (Av. Perimetral), 2646, no bairro José Walter, em Fortaleza, na próxima sexta-feira (11), no mesmo terreno do novo Mix Mateus da empresa.

Será o primeiro Eletro Mateus em "loja solo" no Estado, mas a marca já está presente no Ceará há alguns anos. Dentro dos outros 11 Mix Mateus abertos pelo grupo em território cearense desde 2021, há uma seção dedicada à bandeira de eletrodomésticos.

Segundo informações do grupo, o estabelecimento terá cerca de 850 metros quadrados (m²) de área e, além de eletrodomésticos, comercializa "eletrônicos e itens para o lar". De acordo com Rafael Pimentel, diretor de expansão do Eletro Mateus, o "segmento de eletro tem um potencial de crescimento significativo" no Ceará, e não são descartadas novas unidades.

Em julho, durante a inauguração do Mix Mateus da Caucaia, no bairro Jurema, o grupo revelou que traria a bandeira Eletro Mateus para o Estado em 2025. Com a inauguração no José Walter, a empresa antecipou os planos referentes à expansão no território cearense.

Novo Mix Mateus em Fortaleza

A unidade do Eletro Mateus, embora esteja fora do Mix Mateus no Ceará pela primeira vez, funcionará em esquema de "combo": a bandeira de eletrodomésticos funcionará ao lado do atacarejo em Fortaleza, dentro do mesmo terreno. A situação não é novidade em demais estados onde o grupo atua, como Maceió, onde há lojas nesse formato.

Ainda pela primeira vez, o Grupo Mateus abre uma segunda unidade do Mix Mateus em uma mesma cidade do Ceará. A loja do José Walter é a segunda na capital cearense, que já conta com o empreendimento na avenida Senador Fernandes Távora, no bairro Henrique Jorge.

"A chegada de mais uma loja no Ceará reafirma nosso compromisso com o crescimento no Estado e com a oferta de serviços e produtos de qualidade aos nossos clientes. Esse modelo vem sendo um diferencial importante para a expansão do Grupo Mateus, especialmente em regiões onde a companhia busca consolidar sua presença e fortalecer o relacionamento com os consumidores" diz Jesuíno Martins, CEO da empresa.

Legenda: Mix Mateus José Walter abre as portas na próxima sexta-feira (11) Foto: Kid Júnior

No José Walter, o estabelecimento terá aproximadamente 4,5 mil m² de área de vendas, além de galeria de lojas na parte externa. Além do Mix Mateus e do Eletro Mateus, o local já abriga, desde setembro, a sede administrativa do grupo maranhense no Ceará. Considerando o período de obras e fornecedores envolvidos para abertura, foram cerca de 600 empregos gerados.

Como antecipado pela colunista Ingrid Coelho do Diário do Nordeste, o Mix Mateus do José Walter, na galeria de lojas na área externa do empreendimento, contará com uma academia Smart Fit.

Expansão do Mateus no Estado

Somente no Ceará, o Grupo Mateus passa a contar com 15 lojas, sendo 12 atacarejos (Mix) e três varejos (um Eletro e dois supermercados). O Estado é o quarto com maior presença da companhia, atrás apenas do Maranhão — sede da empresa — Pará e Piauí.

"Somadas, as duas novas unidades são responsáveis pela geração de 495 novos empregos diretos para a cidade, entre quadros administrativos e funcionários da nova loja. Ao todo, a companhia já conta com 3.410 colaboradores em todo o estado, que se somam a um corpo funcional que já inclui mais de 60 mil pessoas", explica o grupo.

De acordo com informações divulgadas aos investidores da empresa, o Grupo Mateus contava, até o início de setembro, com 450 lojas em operação. Desse total, 88 são de atacarejo, 76 de varejo e 104 de eletro. Outras 182 unidades são de conveniência.

Vale lembrar que o Ceará é um estado considerado foco para a companhia. Além de abrir lojas do Eletro Mateus, o grupo pretende, até 2029, inaugurar 12 novas unidades de Mix Mateus em Fortaleza e na Região Metropolitana. Também está prevista a abertura de unidades da bandeira Armazzém, de conveniência, em território cearense.