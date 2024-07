Grupo Mateus terá loja de eletrodomésticos no Ceará em 2025

Página apoiada por:

Em franca expansão no Ceará, o Grupo Mateus planeja trazer ao Estado sua loja de eletrodomésticos e móveis, a Eletro Mateus. A bandeira deve estrear no Estado em 2025.

As lojas Mix Mateus no Ceará já possuem departamentos de eletro, que funcionam como uma espécie de "laboratório" da marca. A depender da demanda e da aceitação do público, a empresa avança a etapa para instalar as lojas efetivamente.

O Grupo possui 104 lojas de eletro no Nordeste. O número de unidades pretendidas para o Ceará não foi revelado.

