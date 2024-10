Setor antecipa proibição de cartão de crédito para pagamento de bets

A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) aprovou em reunião extraordinária, nesta terça-feira (2), uma medida que antecipa a proibição do pagamento de bets por cartão de crédito. Já em vigor, o novo modelo de regulação de apostas eletrônicas, elaborado pelo Ministério da Fazenda, estava inicialmente previsto para entrar em vigor apenas em 1º de janeiro de 2025.

De acordo com a Agência Brasil, o aumento de endividamento dos apostadores de jogos online fez o setor privado antecipar a decisão.

“A decisão da Abecs baseia-se na crescente preocupação do setor de cartões em torno da prevenção ao superendividamento da população e do crescimento das apostas online no país, que, entre outras consequências, pode gerar impactos significativos no endividamento e no consumo relacionado ao varejo e ao setor de serviços”, informou a associação em nota.

Segundo a Abecs, o uso de cartão de crédito no segmento de bets é inexpressivo. A associação explicou que a maioria dos apostadores de jogos online fazem pagamento via Pix.

“É importante debater o veto ao uso de outras linhas de financiamento para fins de apostas. Como se sabe, o Pix é hoje o maior responsável pelos lances realizados em jogos online, tendo se mostrado um meio de acesso a linhas de crédito, como o cheque especial, e, por consequência, um importante vetor de endividamento”, afirmou a Abecs.

Conforme dados da Abecs, menos de 1% do volume de apostas eletrônicas é pago em cartões. Em entrevista à Agência Brasil, o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, estimou a proporção em 5%. Já o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, calculou o uso dos cartões em 10% a 15% das apostas.