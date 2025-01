Preço do pão começa o ano até 9% mais caro no Ceará; entenda os motivos

Conforme a coluna já havia adiantado no fim de 2024, o preço do pão abre o ano de 2025 em alta. Na capital cearense, consumidores já se deparam com um aumento de até 9%, caso da padaria de um grande supermercado local, onde o quilo passou de R$ 21,90 para R$ 23,90.

De acordo com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Ceará (Sindipan-CE), o reajuste médio foi de 5%, aplicado no início deste ano. “Aumento salarial dos funcionários e preço da farinha são os principais fatores do aumento”, afirma o presidente da entidade, Alex Martins.

Veja também Ingrid Coelho Café fica mais caro e preço do pão deve subir no início de 2025; entenda Ingrid Coelho Mais da metade da população do Ceará não tem máquina de lavar, aponta IBGE

Em Fortaleza, de janeiro a novembro do ano passado, a inflação acumulada do pão francês foi de 3,71%, conforme o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). Já a pesquisa da cesta básica, elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), aponta uma variação de 1,81% em igual período.

Preço do dólar x preço do trigo

O economista Ricardo Coimbra explica que o preço do trigo segue uma trajetória de queda ao longo dos últimos meses, mas que essa queda foi, de certa forma, compensada pela variação do dólar, encarecendo o trigo (uma commodity) e, consequentemente, o pão. "Em função do aumento na produção mundial, houve cerca queda no preço do trigo no mercado internacional".

"Mas nós tivemos um forte avanço do câmbio, então quando fazemos essa conversão no mercado nacional, há uma elevação do preço praticado no mercado interno. O preço de conversão para o importador do trigo acaba aumentando", detalha o economista.

Expectativas para 2025

Coimbra acredita em uma certa manutenção do preço do trigo no mercado internacional, mas o importador brasileiro pode não sentir isso novamente em função do câmbio. "Precisamos observar o comportamento do dólar em relação ao real. Se o dólar se mantiver perto de R$ 6, é provável que tenhamos novos repasses, então é preciso acompanhar".

Coimbra também pontua que há uma dependência dos movimentos nos países produtores. "Também é preciso observar a produção de trigo no mercado mundial, em países como Canadá, EUA, México, além de Rússia e Ucrânia. São algumas variáveis que podem promover alterações nos preços do trigo".

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.