Pré-Carnaval em Fortaleza 2025: veja programação deste fim de semana

Mais um final de semana de pré-Carnaval em Fortaleza agita a capital cearense. Depois de Jorge Aragão animar a cidade no último final de semana, a Prefeitura de Fortaleza divulgou as atrações dias 7, 8 e 9 de fevereiro, revelando nomes como Moacyr Luz & Samba do Trabalhador, Luxo da Aldeia e Samba do Zé. A programação gratuita da Prefeitura percorre lugares como Benfica, Praça do Ferreira, Praça da Lagoa de Messejana, Praça do Mirante e Polo de Lazer da Sargento Hermínio.

Ainda na lista de atrações gratuitas, a Estação das Artes recebe, neste sábado (08), discotecagem do coletivo As Serpentinas e o baile do bloco Pra Quem Gosta é Bom, com participação da banda O Cheiro do Queijo, e o Baile Infantil da Lona Furada, com a banda Dona Zefinha, no domingo (09).

Há ainda bloco e apresentação no Centro Cultural Belchior e no Poço da Draga, na Praia de Iracema; shows na Auê Feira, na Praça das Flores e atrações carnavalescas em shoppings da Cidade.

Entre as opções pagas, são destaques o Bloco Rainha da Val, no Valentina Club, e o Bloquinho de Verão com Zé Vaqueiro, Simone Mendes e Saulo, no Colosso.

Abaixo, você confere a lista preparada pelo Verso com a agenda completa de festas do pré-Carnaval de Fortaleza neste fim de semana. O catálogo é atualizado frequentemente e acompanhará todos os fins de semana de programação carnavalesca da Capital. Veja: