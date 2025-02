Novos blocos de carnaval em Fortaleza misturam folia com forró das antigas, rock e pop

Carnaval é tempo de mistura, de novos ares, de se lançar pelos espaços da cidade para viver a folia. Fortaleza já vem há alguns anos fortalecendo o período carnavalesco, tanto na programação prévia quanto nos quatro dias de festa oficial, e um dos indicativos desse movimento são os novos blocos que se acrescentam às expressões da folia alencarina.

De iniciativas independentes realizadas por grupos de amigos a outras produzidas por artistas já conhecidos na cena artística da Capital, os blocos vem surgindo neste Ciclo Carnavalesco de 2025 e se destacando por propostas singulares de festa.

Tem forró das antigas “carnavalizado”, rock misturado com ritmos comuns do período de festas e iniciativas que aproximam a tradição do contemporâneo. O Verso preparou uma seleção de alguns desses novos blocos que chegam para somar no período. Confira!

Bloco Baba de Camelo

Os músicos Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães se juntaram para retomar um projeto que marcou as carreiras dos três enquanto integrantes da banda Selvagens à Procura de Lei.

Até 2024, o trio se apresentava com a bateria Camaleões do Vila no projeto intitulado Camaleões Selvagens, trazendo o ritmo do carnaval para o repertório do grupo. “O Baba de Camelo é a maturidade que esse projeto tomou, buscando ter uma identidade própria, como forma de marcar seu lugar nas festas da cidade”, explica Caio.

Legenda: Projeto de Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães propõe 'mistura de gêneros musicais' sem preconceito Foto: Rafaela Camboim / Divulgação

Com “mais liberdade de pensar um formato”, o atual projeto se baseia numa proposta definida: a mistura de gêneros musicais diversos. “Gostamos de desconstruir algumas composições, respeitando a melodia e essência mas descarregando a energia da bateria em nosso repertório”, atesta o artista.

Além dos três, o bloco conta com o mestre de bateria do Camaleões do Vila, Leandro Marechal, e os músicos Bianca Oliveira, Thalisson Rodrigues e Henrique Matias, também do grupo, que agregam referências de samba, pagode e funk.

“O Baba de Camelo é um projeto plural, que nega qualquer tipo de preconceito musical, nos permitindo descobrir novas possibilidades dentro do repertório da nossa memória musical. A soma é muito boa quanto temos integrantes com influências bastante diversas”, considera Caio.

Concretizado “através de investimentos próprios, tanto financeiro quanto de tempo”, o Baba de Camelo estreia em 2025, ressalta o artista, por apoio popular. “Esse retorno do público nos motivou a reerguer o formato, agora com novo nome”, afirma.

Neste domingo (9), o projeto toca na Arena Iracema. Já o Esquina Brasil recebe show em dia 22 de fevereiro. No dia 2 de março, o bloco se apresenta no Shopping RioMar Kennedy e novamente na Arena Iracema. Novas datas serão divulgadas. “Nosso plano é tocar por toda a cidade de Fortaleza nas festas de pré e Carnaval. Nosso prazer está em subir num palco. Nada mais satisfatório do que contribuir com alegria nessa época de festividades”, celebra Caio.

Acompanhe o Bloco Baba de Camelo: no Instagram @blocobabadecamelo

Bloco Tontos e Loucos

“Quando você ouve ‘tontos e loucos’, já remete à música, ao mesmo tempo que dá uma pincelada nessa coisa que o carnaval traz”, define Felipe Gurgel. Cineasta e designer, ele é idealizador do bloco inspirado na canção homônima do Aviões do Forró que, como o nome já aponta, aposta no forró das antigas.

A inspiração inicial da iniciativa se deu quando ele se mudou de Fortaleza para Belo Horizonte, em 2019. Antes pouco carnavalesco, ele conheceu a festa da capital mineira, onde “cada bloco tem um tema ou um recorte de gênero” transformado em Carnaval.

Legenda: Iniciativa do cineasta e designer Felipe Gurgel, Bloco Tontos e Loucos reuniu amigos e familiares para pular pré-carnaval ao som de forró das antigas Foto: Acervo pessoal

“Tem blocos de MPB, sertanejo, funk, ou um recorte por artista”, cita. Vendo a diversidade contemplada, pensou: por que não de forró das antigas? A ideia esperou até ele retornar para Fortaleza, marcada pelo repertório do gênero.

De maneira independente, entre amigos e família, botou o bloco na rua com uma caixa de som e um cortejo entre o Centro Cultural Belchior e a Ponte dos Ingleses. Estandarte e camisas oficiais foram produzidas de forma limitada e deram o tom da primeira — e até então única — saída do Tontos e Loucos.

Na estreia, um grupo de amigos e familiares de Felipe saiu pela orla da Capital ouvindo e cantando músicas em versão original. A intenção era de remixar as canções, com “pegada mais carnaval”, além de inserir entre as faixas elementos da gaiatice cearense — do “queima, quengaral” a frases icônicas do apresentador João Inácio Júnior, passando por trechos de memes atemporais como o Drama da Topic 55 e “Coelce, Natália, boa tarde”.

“Quero que o bloco seja uma reafirmação da identidade cearense, tanto nessa parte de humor quanto na do forró das antigas”, resume o idealizador. Com agenda de pré-carnaval cheia de outras programações de blocos e eventos pela Cidade, Felipe adianta que, “se surgir interesse”, pode haver outro cortejo do Tontos e Loucos.

“Se esses amigos cobrarem, se outras pessoas quiserem, tô aberto a sair com ele de novo. Quem sabe talvez no último final de semana de fevereiro, se tiver demanda... Põe aí, se as pessoas que lerem a matéria comprarem a ideia, eu boto ele na rua de novo, bora que bora”, se anima.

Acompanhe o Bloco Tontos e Loucos: no Instagram @blocotontoseloucos

Bloco da Vaca de um Sapato Só

Inspirado na faixa homônima da banda de rock Mafalda Morfina, o bloco da cantora Luh Lívia, ex-vocalista do grupo cearense, se vale da “liberdade” da personagem da vaca para brincar o Carnaval em Fortaleza misturando rock, MPB e pop. O projeto, explica ela, surgiu na esteira das comemorações de 20 anos de trajetória da artista. A ideia veio como sugestão da produtora Jéssica Sousa e teve como referência o Bloco Geração Coca-Cola, criado pelos músicos Gabriel Aragão e Cláudio Mendes. Legenda: Cantora Luh Lívia promove shows do Bloco da Vaca de um Sapato Só ao longo de fevereiro e março Foto: Pedro de Farias / Divulgação “Quando a gente toca rock brasileiro em ritmos carnavalescos e traz isso através dessa personagem, que traz uma ludicidade e atitude, é provocador. A proposta é se divertir, mas sair transformado”, reflete. No repertório, músicas de nomes como Rita Lee, Raul Seixas, Cássia Eller e Pitty em versões carnavalescas são tocadas junto de outras mais irreverentes, indo de Gretchen a Xuxa, e alcançado releituras foliãs até de “Sweet Child O' Mine”, do Guns N' Roses. A banda é formada pelos artistas Laura Guedes, Ademir Filho, Gabriel Reis, Pedro Otávio, Argeu Herbster, Daniel Silva, Jully Nobre e George Gurgel. “A gente está ensaiando bastante, porque é um desafio para todo mundo, o swing da guitarra tem que passar a intenção de carnaval”, partilha. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUH LÍVIA (@luhlivia) O projeto tem agenda de shows confirmada no Beach Park e hotéis do litoral cearense, além de shows pelo Sesc e, finalmente, pelo Ciclo Carnavalesco oficial de Fortaleza (datas a serem definidas). “Não imaginava que essa personagem me desse tanta liberdade criativa e esse poder de transformar. Há uma brincadeira com as crianças em dado momento do show e aquilo movimenta elas a observarem o palco, verem guitarra, bateria. Quando a gente leva cultura para as pessoas, aquilo vai para a memória e desperta”, celebra. Acompanhe o Bloco da Vaca de um Sapato Só: no Instagram @luhlivia Bloco da Vanessa Após despontar em 2024 na cena da noite fortalezense e ser convidada para palcos de grandes eventos da Cidade, como o Carnaval, a artista cearense Vanessa A Cantora promove, neste ano, um bloco próprio que leva o nome dela. “Já venho pensando no projeto do bloco há quase três anos. Naquela época, porém, eu não trabalhava com banda e sempre tive a convicção de que queria fazer carnaval apenas com banda, porque, para mim, sempre fez mais sentido assim”, contextualiza a artista.

Legenda: Destaque da cena musical de Fortaleza do último ano, Vanessa A Cantora estreia bloco carnavalesco em 2025 Foto: Thiago Matine / Divulgação

A motivação, ela segue, são os fãs. “Eles sempre me pediram isso. Agora, neste momento, tendo todas as condições e possibilidades de atuar no carnaval com meu bloquinho, é um presente para mim e para todos que gostam do meu trabalho”, celebra.

O Bloco da Vanessa traz, além do nome, também a essência pela qual a artista ficou especialmente conhecida: o forró das antigas. As influências e referências do projeto, no entanto, se amplificaram na concretização do sonho.

“Como uma cantora de forró das antigas, é óbvio que isso não pode faltar! No meu bloco, trago músicas antigas que foram e ainda são grandes hits do carnaval em todo o Brasil, com a mesma alegria e nostalgia que levo para o meu show”, adianta.

O projeto, explica Vanessa, está sendo realizado a partir do apoio da Vila Produções, produtora com a qual assinou neste ano. A artista já levou o bloco para alguns eventos e espaços da Capital neste ano, como a Feira Auê e a Arena Iracema.

“Já temos datas fechadas e vamos divulgando conforme planejado, e quem ainda não curtiu o Bloco da Vanessa é só me seguir no Iinstagram e ficar de olho nas datas!”, convida.

Acompanhe o Bloco da Vanessa: no Instagram @vanessaacantora

Bloco das Sardinhas

“O bloco é um cardume, navegando pelos mares musicais do carnaval cearense, nordestino e brasileiro”. É assim que a cantora Bárbara Sena define o projeto do Bloco das Sardinhas, criado por ela e formado, também, pelas cantoras Marina Cavalcante, Ingrid Sales e Gabriela Mendes.

Fruto de um desejo “mais coletivo” de Bárbara para o Carnaval, o bloco surgiu como forma de juntar amigos e amigas e, principalmente, homenagear o compositor e multiinstrumentista Tarcísio Sardinha (1964-2022), pai da idealizadora.

Nome importante da música e da folia em Fortaleza, o homenageado influencia a escolha do repertório de forma “marcante”, estabelece Bárbara. Músicas com arranjos de Sardinha, autorais e faixas cantadas costumeiramente por ele compõem o repertório.

À tradição de Sardinha, o bloco agrega “a bagagem musical e carnavalesca que cada cantora traz, seus sons, suas cores”. “As canções passam por diversos gêneros musicais do Carnaval, unindo tradição e modernidade”, define a artista.

Canções de nomes como os cearenses Fausto Nilo, Ednardo e Evaldo Gouveia compõem o projeto junto de clássicos do cancioneiro brasileiro do período. “Assim tocamos da marchinha ao frevo, do axé ao afoxé, passando pelo Maracatu, o samba de roda com influências do samba-reggae, do pop, entre outras”, explica.

O bloco estreou em janeiro no restaurante Esquina Brasil e, para as próximas semanas, terá mais apresentações no local. A próxima será no sábado (15), às 17 horas. Ele irá, ainda, compor a programação do Ciclo Carnavalesco oficial de Fortaleza, em datas a serem divulgadas.

Acompanhe o Bloco das Sardinhas: no Instagram @blocodassardinhas