Marcelo Rubens Paiva é agredido em homenagem no bloco Baixo Augusta no Centro de SP

O escritor Marcelo Rubens Paiva foi agredido momentos antes de desfilar como porta-estandarte do bloco ‘Acadêmicos do Baixo Augusta’. O autor do livro ‘Ainda Estou Aqui’, que inspirou o filme homônimo de Walter Salles, foi um dos homenageados da festa que reuniu milhares de pessoas no Centro de São Paulo, na tarde deste domingo (23).

No bloco, uma pessoa chegou a jogar uma camiseta, uma lata de cerveja e uma mochila na direção de Marcelo, pouco tempo antes dele entrar na avenida ao lado da atriz Alessandra Negrini. Em entrevista à GloboNews, o escritor lamentou o incidente e contou que, mesmo que a bolsa tenha atingido seu rosto, não ficou ferido.

"O cara jogou a mochila na cara, não entendi o que aconteceu. Já é meu 16º desfile e nunca fui atacado. Coisa estranha e não entendi o porquê. Jogar uma mochila na cara de um cadeirante, porta-bandeira que quer se divertir, que faz isso há 16 anos, não entendi esse grau de violência. O Brasil está difícil e ele não deve ter visto o filme”, evidenciou o escritor.

Durante a homenagem, Marcelo chegou a cantar trechos da canção “É Preciso dar um Jeito, Meu Amigo”, de Erasmo Carlos, que faz parte da trilha sonora do filme ‘Ainda Estou Aqui’.

Além disso, ele usou uma máscara de Fernanda Torres, atriz que interpretou a mãe dele, Eunice Paiva, no longa que disputa três categorias do Oscar, incluindo ‘Melhor Atriz’ e ‘Melhor Filme’.

Com o tema ‘Forças dos Nossos Pagodes’, o Acadêmicos do Baixo Augusta também homenageou o cantor Jorge Aragão. Além do sambista, Yago Oproprio, Tássia Reis, Simoninha e Otto animaram o trio na Avenida Consolação.

