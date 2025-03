Saiba onde assistir a 'Anora', vencedor do Oscar 2025 de Melhor Filme

"Anora" foi o grande vencedor de Melhor Filme no Oscar 2025, realizado na noite do último domingo (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A dramédia levou cinco estatuetas para casa, desbancando concorrentes como "Conclave", "O Brutalista" e o brasileiro "Ainda Estou Aqui".

Além do Oscar de Melhor Filme, a película deu a Sean Baker as estatuetas de Melhor Direção, Melhor Roteiro Original e Melhor Edição, que acumulou as funções.

Já Mikey Madison levou a disputa de Melhor Atriz pela interpretação da protagonista. O filme ainda conta com Mark Eydelshteyn, na pele do mimado Vanya Zakharov, e Yura Borisov como Igor - papel que rendeu a ele uma indicação como Melhor Ator Coadjuvante.

Além do Oscar, "Anora" venceu na última temporada a Palma de Ouro do Festival de Cannes e o prêmio máximo do Critics' Choice Awards.

Qual é a história de 'Anora'?

No filme, segundo a sinopse oficial, Anora é uma stripper do Brooklyn que tem a chance de contar uma história de Cinderela quando conhece e se casa impulsivamente com o filho de um magnata russo.

Porém, assim que a notícia chega à Rússia, o conto de fadas é ameaçado quando os pais dele partem para Nova York para anular o casamento.

Onde ver 'Anora'?

A produção tem 2h19 de duração e está em exibição em salas de cinema do Brasil. O filme estreou no dia 23 de janeiro.

Em Fortaleza, ainda há sessões disponíveis nos Cinemas Benfica, Cinépolis Rio Mar Fortaleza e Kinoplex North Shopping.