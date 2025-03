Lula, Dilma, Camilo Santana e Evandro Leitão parabenizam 'Ainda Estou Aqui' por prêmio no Oscar; veja reações

Políticos foram às redes sociais, nesta segunda-feira (3), parabenizar o filme 'Ainda Estou Aqui', que ganhou o primeiro Oscar da história do cinema brasileiro. O filme dirigido por Walter Salles venceu na categoria de Melhor Filme Internacional.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que assistiu à cerimônia ao vivo ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. "Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia", escreveu ele na legenda de uma foto que dizia "Nós vamos sorrir".



O petista disse ainda que o filme mostrou "ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra autoritarismo". O longa-metragem conta a luta de Eunice Paiva para reaver o corpo de seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, e fazer o Estado brasileiro admitir oficialmente que ele foi torturado e morto pela ditadura.



"Querida Fernanda Torres, você honrou o Brasil com sua brilhante atuação em Ainda Estou Aqui e encantou o mundo todo vivendo a grande Eunice Paiva. Receba um abraço e um beijo carinhoso meu e da Janja", disse o presidente em outra publicação. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), comentou que foi uma vitória do Brasil, do cinema brasileiro e da democracia.



A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que foi presa e torturada pelo regime militar, disse que a história de Rubens Paiva e sua família pôde ser contada graças ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, criada durante seu governo para investigar os crimes da ditadura, o que desagradou aos militares à época.



"Nossa emoção é ainda maior porque a premiação celebra uma obra que presta tributo à civilização, à humanidade e aos brasileiros que sofreram com a extinção das liberdades democráticas, lutando contra a ditadura militar", disse a petista.

O ministro da educação, Camilo Santana, também parabenizou a conquista para o cinema brasileiro.

"É nosso! “Ainda estou aqui” vence o Oscar de melhor filme internacional e traz para o Brasil a primeira estatueta da história. Grande dia para o cinema brasileiro", escreveu ele no Instagram.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), disse que a conquista do filme representa o orgulho de todo o País, destacando também o reconhecimento de Fernanda Torres.

"Orgulho de todo um país, agora eternamente reconhecida, Fernanda Torres é digna de toda celebração por Ainda Estou Aqui, vencedor de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Numa produção brilhante sobre o período mais sombrio de nossa história recente, ela emocionou a todos e todas com a resiliência daqueles que resistiram e continuarão a resistir em defesa da nossa democracia. Viva Fernanda Torres, viva Eunice Paiva, viva o cinema brasileiro, viva a democracia!", escreveu o prefeito de Fortaleza.

Congresso Nacional

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), parabenizou a equipe do longa-metragem em nome do Congresso Nacional.



"O filme, que já vinha sendo celebrado por sua excelência artística e narrativa sensível, agora entra definitivamente para a história do cinema mundial. A vitória no Oscar não é apenas um prêmio para a equipe do filme, mas para todo o Brasil, que vê sua cultura ser reconhecida e aplaudida na maior premiação do cinema", afirmou.

Com uma trajetória de reconhecimento do público, da crítica especializada e das premiações, o longa foi um dos destaques da temporada de premiações, chegando a três indicações ao Oscar.

Além da vitória em Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” ainda concorreu nas categorias de Melhor Atriz, na qual Fernanda disputou o prêmio, e de Melhor Filme.

