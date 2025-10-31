Diário do Nordeste
Cearense apresentou versão o Garota Vip Fortaleza 2022

É Hit

Wesley Safadão canta 'Quer Voar', do cantor Matuê, em forró no Garota Vip Fortaleza; assista

Na voz de Wesley Safadão, a música ganhou a cadência do forró.

Redação 02 de Maio de 2022
Avenida Raul Barbosa com poste caído, viatura e carro quase atingido pelo equipamento

Ceará

Carro derruba poste na Aerolândia, e motorista e passageira fogem do local após acidente

O incidente gerou impacto no trânsito que ficou lento naquela área, gerando congestionamento

Redação 01 de Maio de 2022
Cantor cearense apresentará hits em alta nos apps de música

É Hit

'Vai ser uma noite histórica e cheia de novidades', diz Wesley Safadão sobre Garota Vip em Fortaleza

Evento acontece neste sábado (30), no estacionamento da Arena Castelão

Redação 28 de Abril de 2022
Nomes do forró e sertanejo se apresentam em evento do cantor Wesley Safadão

É Hit

Quiz Garota Vip 2022: teste conhecimentos sobre Wesley Safadão, Taty Girl, Leonardo e Zé Felipe

Festa acontece no sábado (30), no estacionamento da Arena Castelão

Redação 26 de Abril de 2022
Wesley Safadão cantou hits da carreira e nova composição de trabalho

É Hit

Wesley Safadão retoma agenda do Garota Vip com evento em São Paulo

Cantor falou do desejo de retornar grandes agendas e dos cuidados com protocolos sanitários

João Lima Neto 05 de Dezembro de 2021
Léo Santana fez homenagem para Marília Mendonça no Garota Vip São Paulo

É Hit

Léo Santana diz que planeja com Lorena Improta mais um filho: 'Lorenzo tá aí na forma'

Casal teve a primeira herdeira em setembro deste ano

João Lima Neto 05 de Dezembro de 2021
DJ Ivis no backstage do garota vip são paulo

É Hit

DJ Ivis é visto no Garota Vip em São Paulo e ganha atenção de convidados nos bastidores

Ivis estava preso por processo de lesão corporal contra a ex-esposa Pamella Holanda. Ele foi solto no dia 22 de outubro.

João Lima Neto 04 de Dezembro de 2021
Aos 19 anos, João Gomes chama atenção pela voz forte. Pernambucano deve render grande bilheteria para Wesley Safadão

Opinião

Wesley Safadão se aproxima de João Gomes com união no Garota Vip em São Paulo

Recentemente, o pernambucano esteve nos estúdios do cantor cearense em Fortaleza

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 29 de Setembro de 2021