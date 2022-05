Carro derruba poste na Aerolândia, e motorista e passageira fogem do local após acidente

Um carro de luxo derrubou um poste e quase atingiu outro veículo na Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na manhã deste domingo (1º). Os passageiros do veículo estariam visivelmente alcoolizados e fugiram do local após o acidente.

O incidente gerou impacto no trânsito que ficou lento naquela área, gerando leve congestionamento. No entanto, por ser feriado, a movimentação no local não era intensa.

Testemunhas das proximidades e o motorista do veículo quase atingido relataram ao Sistema Verdes Mares que um carro branco trafegava no sentido Castelão-Aldeota quando pareceu ter perdido controle da direção e bateu em um poste nas proximidades do viaduto da avenida.

Com o impacto, o equipamento foi derrubado e quase caiu sobre a via, quase atingindo outro veículo, que vinha no sentido contrário rumo ao Castelão. A vítima, o motorista de aplicativo Felipe Lopes, se encaminhava para o estádio com o intuito de buscar mais passageiros, mas acabou com a parte dianteira do carro danificada após o acidente.

Fuga

No veículo que bateu, havia duas pessoas, um homem e uma mulher. Vestindo apenas uma calça, o motorista do carro estava aparentemente embriagado e teria comunicado à vítima que ela não seria prejudicada, mas não poderia permanecer no local — ele seria preso se lá continuasse.

Legenda: Após acidente, fluxo de carros ficou congestionado no sentido Aldeota-Castelão Foto: Darley Melo

Momentos depois, o homem que causou o acidente saiu do local após pedir carona e oferecer dinheiro a um motociclista que passava pela via. A mulher que o acompanhava, também aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, conseguiu carona com um morador da região e fugiu em seguida.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e um serviço de reparo da iluminação pública foram acionados após a ocorrência. O Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), cujo quartel está localizado nas proximidades, também foi ao local.

Após conferir os dados da placa do carro causador do acidente, a Polícia identificou o proprietário do veículo. No entanto, não há confirmação de que o dono do automóvel é o condutor que saiu do local.

A AMC informou, em nota, que agentes realizaram o controle de tráfego na via, com bloqueio parcial da pista, mas sem a necessidade de implementação de desvios. Ainda segundo o órgão, o poste foi removido, e a via, completamente liberada por volta de 11h.

