acidente de trânsito envolvendo veículo vermelho e taxista

Ceará

Acidente em viaduto deixa dois feridos e causa lentidão no trânsito da avenida Raul Barbosa

Ocorrência de trânsito aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29)

Redação 29 de Novembro de 2024
Imagem mostra rua Coronel Gonçalo, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, local onde homem teve mais de 80% do corpo queimado após choque elétrico

Ceará

Homem tem mais de 80% do corpo queimado após sofrer choque enquanto trabalhava em Fortaleza

Testemunha relataram que a vítima realizava uma obra sem usar os EPIs recomendados

Leabem Monteiro e Carol Melo 13 de Outubro de 2023
Rapper Welisson

É Hit

Rapper cearense Welisson lança último single de trilogia romântica

A música conta o drama de um casal que teve um relacionamento conturbado

Redação 14 de Abril de 2023
Samira tem longos cabelos escuros e está vestindo uma blusa vermelha com babados nos ombros

Segurança

Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de motorista de aplicativo em Fortaleza

Homem tem 20 anos de idade e não tem antecedentes criminais

Redação 29 de Dezembro de 2022
Toguro em rua do bairro Aerolândia

Zoeira

Influencer Toguro visita bairro Aerolândia, em Fortaleza, durante Farofa da Gkay

Ele estava no bairro fortalezense acompanhando a gravação de um clipe do cantor Tierry com Kadu Martins

Redação 07 de Dezembro de 2022
vitima

Segurança

Preso segundo suspeito de matar fisioterapeuta em assalto na Aerolândia, em Fortaleza

O suspeito tinha passagens na Polícia por tráfico de drogas e deve responder por latrocínio

Redação 19 de Outubro de 2022
ASSALTO

Segurança

Polícia prende suspeito de atirar em fisioterapeuta durante assalto em Fortaleza

Homem foi detido porque não tinha registro de inscrição na Justiça Eleitoral

Redação 29 de Setembro de 2022
Hillary Nunes é natural de Jaguaribe (CE)

Segurança

Fisioterapeuta de 27 anos é baleada em assalto no bairro Aerolândia; veja vídeo

A bala atingiu a coluna, na região da medula, e estilhaços alcançaram o pulmão da vítima

João Lima Neto 26 de Setembro de 2022
Imagem mostra trecho da Av. Raul Barbosa bloqueada após caminhão colidir com poste em Fortaleza, na madrugada de 13 de setembro

Ceará

Trecho da Av. Raul Barbosa segue bloqueado após caminhão colidir com poste; confira desvios

Órgãos de trânsito indicam que motoristas devem evitar a área e prefiram trafegar por vias alternativas

Carol Melo e Leabem Monteiro 13 de Setembro de 2022
Avenida Raul Barbosa com poste caído, viatura e carro quase atingido pelo equipamento

Ceará

Carro derruba poste na Aerolândia, e motorista e passageira fogem do local após acidente

O incidente gerou impacto no trânsito que ficou lento naquela área, gerando congestionamento

Redação 01 de Maio de 2022
