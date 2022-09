Fisioterapeuta de 27 anos é baleada em assalto no bairro Aerolândia; veja vídeo

Uma fisioterapeuta foi baleada durante um assalto no bairro Aerolândia, na madrugada desse domingo (25). Hillary Torres Nunes, de 27 anos, que está cursando Odontologia, deixava colegas do curso em casa, após uma festa, quando foi abordada por dois homens em uma moto.

O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio.

Crime foi registrado por câmeras de segurança; assista:

Hillary Nunes parou o veículo na porta do prédio do amigo, na rua Capitão Olavo, e aguardava ele entrar. No mesmo momento, os dois homens em motocicleta pararam perto do carro.

A fisioterapeuta percebeu a ação dos homens e acelerou o veículo. Um dos suspeitos desceu da moto e efetuou um disparo.

Ferida, Hillary Nunes perdeu o controle do carro e acabou parando. Os homens aproveitaram a situação e abriram a porta do veículo. Eles levaram uma bolsa com documentos de uma das passageiras, além do celular da fisioterapeuta.

Natural de Jaguaribe, Hillary Nunes veio estudar em Fortaleza em 2015. Durante os momentos críticos da pandemia da Covid-19, atuou como fisioterapeuta de pacientes com a doença.

Fisioterapeuta sofreu duas paradas cardíacas

Rose Marrie Torres Nunes, irmã da vítima, informou que Hillary sofreu duas paradas cardíacas ao chegar ao hospital. A bala disparada atingiu a coluna da fisioterapeuta, na região da medula, e estilhaços alcançaram o pulmão.

"Os médicos estão aguardando 48 horas para ver como ela reage e possam fazer a cirurgia para retirar o projetil", informou a irmã. "Ela tá em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Instituto Doutor José Frota (IJF). O quadro dela era estável e delicado", disse Rose Nunes.

Tentativa de latrocínio é investigada

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e atenderam a ocorrência. A investigação da tentativa de latrocínio é feita pela 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil que realiza diligências para localizar e capturar os suspeitos.

Informações que possam colaborar com os trabalhos policiais podem ser repassadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento.

Ainda é possível fazer denúncias pelo 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Sigilo e o anonimato são garantidos.