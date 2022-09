Família se esconde em bueiro por medo de organização criminosa em Fortaleza

O medo da violência relacionada às organizações criminosas levou uma família, entre adultos e crianças, a se esconder em um bueiro, no bairro Granja Lisboa, por volta de 4h30 da sexta-feira (23), onde foram resgatados sujos de lama e machucados. O caso é investigado pela Polícia Civil, e ações de segurança foram reforçadas na área.

Os familiares gritaram por socorro quando uma equipe de policiais passou pela comunidade conhecida como Alto da Paz. Na ocasião, um grupo de pelo menos seis pessoas armadas fugiu do local ao ver a viatura.

As informações são de um relatório policial ao qual a reportagem teve acesso, que indica a fuga da família associada ao medo de uma organização criminosa. No entanto, as circustâncias do caso ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o Corpo de Bombeiros não detalharam os motivos da fuga, nem quantas pessoas foram resgatadas do bueiro.

Como aconteceu o resgate

Policiais e bombeiros atuaram para quebrar a estrutura e resgatar a família. As pessoas foram retiradas sujas de lama e poeira. As crianças estavam feridas.

O 32º Distrito Policial da Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência, como informou a SSPDS. Já o Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar, coordena ações preventivas no bairro depois da ocorrência.

Legenda: Estrutura do bueiro precisou ser quebrada para a remoção da família Foto: Reprodução

"Viaturas foram enviadas para a região para atuar de forma aprimorada e qualificada. A medida faz parte de um protocolo policial específico gerenciado pelo Comando especializado para esse tipo de situação", explicou a Pasta.

Como denunciar

Quem tiver informações relevantes para a investigação do caso podem acionar a Polícia de forma anônima. Confira os canais:

Disque-Denúncia da SSPDS: 181.

WhatsApp Disque-Denúncia: (85) 3101-0181 (podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotos).

Telefone: (85) 3101-6104 (32º DP).

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR