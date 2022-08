10 cidades do CE terão apoio das Forças Armadas contra violência e influência do crime nas eleições

Tropas federais devem compor o cenário do domingo de eleições, no dia 2 de outubro, em pelo menos 10 cidades cearenses, que solicitaram o apoio das Forças Armadas para garantir a segurança do 1º turno eleitoral. O objetivo é evitar violência entre eleitores e a influência de organizações criminosas contra a população.

Isso acontece após uma consulta nacional, feita regularmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre a necessidade do envio de forças federais. As solicitações já realizadas foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE/CE) em julho.

O número de municípios na lista é o dobro em relação ao pleito federal de 2018. Para fechar a lista, a Comissão Permanente de Segurança do TRE elaborou um levantamento a partir de demandas das 109 zonas eleitorais do Estado. Com isso, foi indicado onde o reforço da segurança é indispensável. Confira a lista:

Fortaleza

Quixadá

Tauá

Sobral

Juazeiro do Norte

Caucaia

Pacajus

Aquiraz

Horizonte

Maracanaú

“É preciso lembrar que, para a efetivação do envio das tropas, ainda é necessária a aprovação do TSE, nos termos da Resolução TSE nº 21843/2004”, ponderou o TRE em nota.

O Diário do Nordeste questionou ao TRE sobre as justificativas apontadas por cada município para a solicitação no reforço da segurança, mas o Tribunal respondeu que esse detalhamento é considerado sigiloso.

Esse processo é acompanhado de perto pelo procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal do Ceará Samuel Arruda há pelo menos 4 eleições. Em geral, os pedidos acontecem para a Capital, Região Metropolitana e cidades maiores do interior.

“Eleição é sempre um momento em que as pessoas estão muito inflamadas. Costumo dizer que as eleições municipais tendem a ser até mais polarizada que a nacional, mas esse reforço é sempre importante para garantir que tudo transcorra dentro da normalidade”, completa.

A medida preventiva, então, deve ser efetiva para garantir a segurança do processo eleitoral, como analisa Samuel.

“Isso é uma característica do processo democrático, porque as pessoas se envolvem com muito entusiasmo e às vezes querem fazer prevalecer isso a todo custo. É necessário ter meio de estabelecer a ordem, mas estou com muita serenidade que tudo vai transcorrer com calma”, frisa.

Influência de organizações criminosas

Na última disputa de cargos federais, em 2018, teve a metade do número de cidades com reforço na segurança. Naquela eleição, as Forças Armadas cobriram Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral.

Já nas últimas eleições com cargos municipais e estaduais, em 2020, 10 cidades também receberam reforço na segurança: Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Pacajus, Horizonte e Itaitinga.

Legenda: Agentes devem acompanhar áreas de maior influência do crime organizado Foto: José Leomar

Em Fortaleza, por exemplo, alguns bairros com a presença mais intensa do crime organizado no dia das eleições precisam de acompanhamento das forças de segurança, como acrescenta o procurador.

“Tem regiões mais sensíveis, de comunidades envolvidas com disputa de território, e obviamente temos a preocupação de garantir que as pessoas possam se deslocar com segurança ao local de votação e não vão ser coagidas no caminho ou sofrer algum tipo de ameaça”, conclui.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR