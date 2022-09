Advogado é preso em flagrante por suspeita de estuprar estudante no Interior do Ceará

Um advogado de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por suspeita de estuprar uma estudante de Direito, de 19 anos, no Município de Crateús (a cerca de 400 km de distância de Fortaleza).

O caso aconteceu no último sábado (24). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o advogado foi autuado por estupro de vulnerável, porque a vítima estava alcoolizada.

O suspeito já respondia a casos de estelionato na Justiça Estadual. O nome dele não será divulgado, para preservar a vítima.

Segundo informações iniciais, a mulher, o namorado dela e o advogado, que era amigo do casal, haviam ingerido bebida alcoólica em um restaurante e em seguida foram para casa da vítima. No imóvel, o homem se aproveitou da proximidade com a mulher e da vulnerabilidade da vítima estar alcoolizada para cometer o crime sexual", relatou a SSPDS.