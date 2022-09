Homem agride mulher com tapas, chutes e golpes de garrafa de vidro em Fortaleza; imagens são fortes

Um homem agrediu a companheira na tarde dessa quinta-feira (15), na rua Marechal Deodoro, no Benfica, em Fortaleza. O suspeito dá tapas, socos, chutes e até golpes com garrafa de vidro enquanto a mulher implora para ele parar a violência física e verbal. Tudo foi gravado por uma testemunha do crime.

Conforme as imagens, o agressor suspeita de traição e questiona onde a mulher estava. Logo depois, ele já começa a bater na vítima.

Embora a mulher tenha respondido que esperava por ele, o homem ignora a justificativa, desfere socos, solta um palavrão e pega uma garrafa de vidro para continuar a violência.

"Não, meu amor, isso não, meu amor. Meu amor, você vai me matar, meu amor", grita ela ao mesmo tempo em que leva golpes na cabeça com o objeto.

Na sequência, ele esbraveja: "Meu amor o quê? Tá me traindo, r*******. Saiu com um playboyzinho de carro, não foi? Eu vi tu saindo com um playboy de carro". O vídeo termina com a mulher pedindo "ajuda".

Investigação

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Equipes ainda realizam diligências para identificar e localizar a vítima e o homem que aparecem nas imagens.

Informações anônimas sobre o paradeiro dos envolvidos podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3108-2950, da DDM, em Fortaleza, ou para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A Pasta também disponibiliza o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.