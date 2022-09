Homem com tornozeleira eletrônica é preso por sequestrar e estuprar mulher no Interior do Ceará

Um homem de 23 anos, que já era monitorado pelos órgãos de Justiça do Estado por uma tornozeleira eletrônica, voltou a ser preso, na última terça-feira (20), por suspeita de sequestrar e estuprar uma mulher, no Município de Quixadá, no Sertão Central do Ceará.

"As diligências iniciaram logo que os investigadores tomaram conhecimento sobre um crime de extorsão mediante sequestro e estupro na região. Na ocasião, uma mulher havia sido sequestrada no bairro Planalto Renascer. Durante a ação criminosa, a vítima foi estuprada e chegou a sacar uma quantia em dinheiro para o indivíduo", relatou a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), em nota.

O suspeito (que não teve a identidade revelada pela Polícia Civil, para preservar a vítima) foi preso em flagrante por policiais civis da Delegacia Regional de Quixadá, em um estabelecimento comercial, no bairro Campo Novo, naquele Município.

Com ele, foram apreendidos a tornozeleira eletrônica, uma arma artesanal, pequenas quantidades de drogas, aparelhos celulares, documentos uma balança de precisão e uma roupa que teria sido utilizada pelo criminoso no dia do crime.

O homem foi levado à Delegacia Regional de Quixadá, onde foi autuado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e estupro, e agora se encontra à disposição da Justiça. Ele já respondia pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio, além de uma contravenção penal.

Vítima reconheceu casa do suspeito

O titular da Delegacia Regional de Quixadá, delegado João Alberto, contou que o suspeito foi identificado depois do resgate da vítima, que conseguiu apontar a casa do criminoso.

"Quando a gente pegou a vítima para trazê-la à Delegacia e colher o seu depoimento, ela acabou, no trajeto à Delegacia, reconhecendo os locais onde passou com o infrator, e identificou a casa do infrator, que havia sido solto há pouco tempo pela Justiça."

A Polícia Civil do Ceará ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3445-1047, da Delegacia Regional de Quixadá.

"As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou a Instituição.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil