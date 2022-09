207 pessoas foram presas no Ceará no último fim de semana

Mais de 200 pessoas foram presas, no último fim de semana, no Ceará. Conforme a Polícia Militar, da sexta-feira (16) até esse domingo (18), as ocorrências atendidas pelos agentes da Corporação resultaram em 207 prisões de suspeitos e 51 armas de fogo apreendidas.

Dentre os presos há suspeitos pelos crimes de tentativa de homicídio, ameaça, tráfico de drogas, roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Do total, 17 suspeitos foram detidos por meio do cumprimento de mandados de prisão.

A PM pontua que as capturas aconteceram em todas as Áreas Integradas de Segurança (AIS) do Ceará. O número superou o fim de semana anterior, de 9 a 11 de setembro, quando PMs capturaram 196 pessoas.

Participaram das capturas PMs da Força Tática, dos Batalhões, e de especializadas como Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque)

GRUPO DETIDO

Pelo menos cinco capturas aconteceram em Paraipaba, Interior do Ceará. Cinco armas de fogo foram apreendidas e um grupo foi detido, devido a uma tentativa de homicídio na cidade. A vítima foi baleada durante a madrugada.

"O suspeito, Jaelson Bernardino do Nascimento, 28, relatou ainda que estava homiziado com seus comparsas em uma casa abandonada. A composição solicitou reforço policial e foram até o local, na ocasião, quatro homens armados tentaram se evadir da casa efetuando disparos contra os policiais militares, que revidaram a injusta agressão e capturaram os suspeitos: Márcio da Silva Sousa, 26, Iago de Oliveira Souza, 18, e dois adolescentes de 16 e 17 anos de idade. Foram apreendidos na ocorrência cinco revólveres, 34 munições calibre .38 intactas, cinco munições calibre .32 e nove munições calibre .38 deflagradas", informou a PMCE.

Jaelson já tinha antecedentes criminais por lesão corporal dolosa; Márcio da Silva, passagens pela Polícia pelos crimes de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. Iago Oliveira, quando menor teve Ato Infracional análogo ao crime de roubo a pessoa. Já adolescente de 17 anos de idade tem Ato Infracional análogo aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e crime contra a paz pública.

Suspeitos e materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Caucaia. Os maiores de idade foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

