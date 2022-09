Polícia identifica segundo suspeito de matar homem em evento político no Interior do Ceará

Um segundo suspeito de matar um homem, durante evento político na cidade de Pentecoste, é procurado pelas autoridades. 'Dudu da Marina' teria sido o autor dos disparos contra a vítima, de 27 anos, que assistia a um discurso político em um buffet na noite da última quarta-feira (14).

A informação acerca da identidade do suspeito veio a partir do depoimento da primeira detida. Naiara Firmiano Mota disse ter dado uma 'carona' a pedido de 'Duda na Marina'. Ela detalha o momento em que foi procurada pelo amigo, que teria pedido para conduzir a moto, alegando que iria ao local apenas para falar com a esposa.

Naiara diz que chegou a perguntar por qual motivo ele próprio não conduzia a moto, mas "Dudu disse que não tinha muita experiência". Ela disse não ter percebido naquele momento que o suspeito estava armado, e aceitou levá-lo até o comício.

'Dudu' desceu e entrou no buffet. Perguntou se Naiara não iria entrar. Foi quando ela disse que preferia esperar fora, porque estava desarrumada. Não demorou até que fossem ouvidos os disparos, conforme a versão dela.

FUGA

"Ele saiu do local ainda com a arma na mão e mandou que eu dirigisse", disse a suspeita. Em um posto de combustíveis parou, ordenou que ela descesse e ele levou a moto. Depois se encontraram e ele teria pedido que se a Polícia a procurasse, a mulher falasse que não sabia de nada e que não esteve com ele. Os policiais chegaram nesse momento onde a dupla estava. Dudu fugiu pelo quintal e Naiara ficou.

A mulher foi ouvida e autuada pelo crime de homicídio doloso."Quando adolescente, Naiara possuía atos infracionais análogos aos crimes de homicídio doloso, tortura e tentativa de lesão corporal", detalhou a Polícia Civil do Ceará, ao divulgar a captura.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) descarta a tese da motivação política.

Há informações de que o suspeito é membro de uma facção criminosa de origem carioca. Já Naiara nega envolvimento com grupos armados e se diz inocente.

Ela teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, em decisão proferida durante audiência de custódia. Naiara segue à disposição da Justiça.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil