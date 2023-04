Rapper cearense Welisson lança último single de trilogia romântica

O rapper cearense Welisson lança, nesta sexta-feira (14), sua nova música. "Paty" conta o drama de um casal que teve um relacionamento conturbado. O single estará disponível em todas as plataformas de streaming e com clipe no YouTube às 19h. A faixa finaliza a trilogia de "melodic drills" composta por "Iludido" e "Amanhã".

A nova letra finaliza a série de músicas românticas e dá um desfecho para a saga do casal, que entre brigas, embates, idas e vindas, decide tentar ficar junto mais uma vez.

O cantor fez um post no Instagram sobre um processo de criar em um estilo diferente. "Esse lançamento dá por fim o ciclo das 3 faixas no estilo melodic drill, quero dizer que aprendi muito pulando em outro estilo diferente do meu, me senti confortável e espero que a vertente do Drill cresça mais e mais, temos muitos artistas brabos que merecem um reconhecimento também".

Foto: Reprodução/Instagram

Sobre o processo de desenvolvimento da trilogia, o artista comenta: "Eu quis seguir uma linha de pensamento, uma história; fazer um storytelling dividido em três partes. Estou muito feliz com o resultado, tanto visual quanto sonoro, e espero que a galera goste também. Essa música fala sobre o desfecho de uma história cotidiana em que o casal se acerta, fica na paz, a paz reina por mais uma semana e depois tudo se repete e começa novamente".

RAPPER CEARENSE

Welisson, de 19 anos, é de Fortaleza, precisamente do bairro Aerolândia, e já atraiu olhares de grandes produtores do estilo, como o produtor musical Papatinho. Isto fez o cearense assinar um contrato com o selo Papatunes.

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste, o rapaz conta histórias como o seu primeiro contato com o gênero, seus primeiros passos no ramo musical e a grande repercussão do seu trabalho.