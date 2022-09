Trecho da Av. Raul Barbosa segue bloqueado após caminhão colidir com poste; confira desvios

Um dos trechos da Avenida Raul Barbosa segue bloqueado após um caminhão colidir contra um poste e derrubar o equipamento na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Não houve feridos. O trecho, próximo ao viaduto da BR-116, registra trânsito intenso durante esta manhã.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o sentido Castelão-Aldeota está totalmente bloqueado e cerca de 20 agentes atuam no local. Informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares indicam que os motoristas enfrentam engarrafamento tanto no sentido Messejana/Centro, quanto no Castelão/Aldeota. Por isso, o órgão municipal indica que os condutores peguem vias alternativas (confira desvios abaixo).

Legenda: Motorista do veículo não se feriu na ocasião Foto: arquivo pessoal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, via nota atualizada às 12h27, que o trânsito foi liberado na BR-116, exceto no acesso à Av. Raul Barbosa, sentido Aldeota.Durante a manhã, o bloqueio da via repercutindo na rodovia federal.

Servidores da corporação também atuaram na orientação do trânsito na região e escoltaram o guincho para remover o motivo da interdição. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também atendeu a ocorrência.

Confira desvios do bloqueio

A AMC orienta que quem vem pela Arena Castelão, deve utilizar as avenidas Jornalista Tomaz Coelho e Paulinho Rocha para acessar a BR-116 e seguir pela Av. Capitão Aragão para chegar à Av. Raul Barbosa ou continuar na BR-116 para acessar a Av. Visconde do Rio Branco.

São opções para veículos que vêm do Montese que acessam a Av. Raul Barbosa pela Av. Carlos Jereissati as avenidas José Bastos e João Pessoa, que permitem o acesso ao bairro Aldeota pelas avenidas Eduardo Girão, Borges de Melo e 13 de Maio.

Já no sentido Castelão, apenas uma faixa segue liberada para o trânsito de veículos. Para evitar congestionamento, os condutores devem priorizar vias que dão acesso diretamente à BR-116, como as avenidas Capitão Aragão e Pontes Vieira. A autarquia municipal não informou qual a previsão para que o trânsito seja normalizado no local.

Caminhão colide contra poste

O acidente aconteceu por volta das 4h45, quando o motorista do veículo trafegava no viaduto, em direção ao bairro Aldeota, e perdeu o controle da direção, batendo contra o equipamento. Segundo a AMC, o homem não se feriu na ocasião e havia óleo na pista.

Após o impacto, o poste cedeu e parte da fiação caiu sobre a pista, bloqueado o trânsito no local.

Legenda: Fiação ficou próxima à pista após queda do poste, danificado pela colisão do veículo Foto: arquivo pessoal

Em nota, a Enel Distribuição Ceará afirmou que foi acionada para realizar os reparos no local. Segundo a empresa, o trecho já se encontra isolado, sem riscos de acidentes, e técnicos seguem trabalhando para normalizar o serviço o mais rapidamente.

A AMC ainda informou que o Corpo de Bombeiros atua na limpeza de óleo presente na pista. As causas do acidente estão sendo analisadas pela autarquia.

