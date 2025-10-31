Diário do Nordeste
Óleo na pista faz motociclistas derraparem na avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

A AMC esteve no local, mas não constatou novos incidentes

Redação 02 de Outubro de 2025
Fotos de acidente na avenida raul barbosa, em Fortaleza

Carro colide com ônibus e atinge motociclista e passageira na Avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

Um motociclista e a passageira ficaram feridos e foram atendidos pelo Samu

Redação 12 de Agosto de 2025
acidente de trânsito envolvendo veículo vermelho e taxista

Acidente em viaduto deixa dois feridos e causa lentidão no trânsito da avenida Raul Barbosa

Ocorrência de trânsito aconteceu na madrugada desta sexta-feira (29)

Redação 29 de Novembro de 2024
O novo equipamento tem investimento de R$ 2,2 milhões e vai assegurar segurança para a travessia da avenida e acesso ao Polo de Lazer do Tauape.

Avenida Raul Barbosa terá faixas bloqueadas nesta segunda-feira (3)

Agentes de trânsito vão dar apoio à operação de trânsito

Redação 30 de Setembro de 2022
Em primeiro plano, a imagem mostra as placas com os nomes das avenidas Murilo Borges e Raul Barbosa. Em segundo plano é possível observar carros e motocicletas trafegando pelo cruzamento

Av. Raul Barbosa passa por intervenções para implantação de passarela; confira mudanças

Via é submetida a diversas interdições temporárias, realizadas no período noturno

Redação 27 de Setembro de 2022
Imagem mostra trecho da Av. Raul Barbosa bloqueada após caminhão colidir com poste em Fortaleza, na madrugada de 13 de setembro

Trecho da Av. Raul Barbosa segue bloqueado após caminhão colidir com poste; confira desvios

Órgãos de trânsito indicam que motoristas devem evitar a área e prefiram trafegar por vias alternativas

Carol Melo e Leabem Monteiro 13 de Setembro de 2022
Motorista devem buscar alternativas de vias em outros bairros para fugir do trânsito da Avenida Raul Barbosa

Avenida Raul Barbosa registra congestionamento quilométrico por conta de obras de passarela

Previsão é que obra seja entregue em agosto de ano

Isaac Macêdo e João Lima Neto 20 de Junho de 2022

Moradores de três bairros reclamam de fumaça e cinzas de incêndio em mata na Raul Barbosa

Segundo os bombeiros, fogo gerou uma fumaça branca, não tóxica, que causa incômodo e sensação de asfixia

Redação 03 de Agosto de 2020

Av. Raul Barbosa fica interditada nos dois sentidos após cratera se abrir na via

Há concentração de água no canteiro da via e o chão cedeu

Redação 31 de Janeiro de 2020

Quatro grandes avenidas de Fortaleza passarão por requalificação

Vias consideradas estratégicas para o turismo da cidade receberão asfalto mais resistente para prevenir desgastes. Apesar da ação positiva, outras avenidas importantes da Capital estão em pior situação

Nícolas Paulino 25 de Julho de 2019
