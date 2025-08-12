Carro colide com ônibus e atinge motociclista e passageira na Avenida Raul Barbosa, em Fortaleza

Um acidente de trânsito causou transtorno e bloqueio de tráfego em um trecho da Avenida Governador Raul Barbosa, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (12). Um carro não conseguiu frear e bateu na lateral de um ônibus e, com o impacto, perdeu o controle e atingiu uma motocicleta e atravessou um canteiro central.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o motociclista e a passageira ficaram feridos e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O condutor do automóvel, que iniciou o acidente, também se feriu.

"Com o impacto, o carro rodou na pista molhada, atingiu uma motocicleta e atravessou o canteiro central, parando na via do sentido oposto", explicou a AMC, em nota.

Faixa foi interditada

O órgão informou ainda que uma faixa de cada sentido permanece interditada até a conclusão dos trabalhos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).