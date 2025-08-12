Cagece suspende fornecimento de água na Grande Fortaleza nesta quarta-feira (13); veja bairros

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) anunciou a interrupção temporária do fornecimento de água em 11 bairros da Grande Fortaleza nesta quarta-feira (13). A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Do total de localidades afetadas, sete bairros são da Capital cearense, dois de Maracanaú, e dois de Caucaia (confira lista completa abaixo). A suspensão está programada para iniciar às 8h e seguir até as 20h.

Neste período, a empresa executa um serviço na unidade operacional Siqueira, envolvendo a substituição de equipamentos hidráulicos e instalação de válvulas. O objetivo é modernizar o parque operacional da companhia, garantindo maior segurança e continuidade no abastecimento.

Armazenamento

A companhia orienta que a população dos bairros afetados armazene água com antecedência e utilize o recurso de forma consciente durante o período da paralisação, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

Segundo a Cagece, a retomada do abastecimento ocorrerá gradualmente após a conclusão dos serviços. No entanto, o equilíbrio total do sistema poderá ocorrer em até 24 horas em áreas mais elevadas ou distantes da estação de tratamento, devido à pressurização do sistema.

Bairros afetados em Fortaleza

Bom Jardim

Canindezinho

Conjunto Ceará I e II

Genibaú

Granja Lisboa

Granja Portugal

Siqueira

Bairros afetados em Maracanaú

Siqueira

Parque Santa Maria

Bairros afetados em Caucaia