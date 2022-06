Avenida Raul Barbosa registra congestionamento quilométrico por conta de obras de passarela

A interdição de uma das pistas da Avenida Raul Barbosa complicou o trânsito nas proximidades do Polo de Lazer do Tauape, na manhã desta segunda-feira (20). O trecho foi afetado por conta da construção de uma passarela para facilitar o tráfego de pessoas na região.

De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (Sop), as obras seguem em ritmo normal, com previsão de entrega no segundo semestre deste ano, no mês de agosto.

AMC deve mudar tempo de semáforos da região

"Os alicerces da estrutura já foram implantados em ambos os lados da avenida, restando o alicerce central a ser fixado para posterior montagem da estrutura de passagem. O local das intervenções está devidamente sinalizado, no intuito de reduzir o impacto sobre o trânsito no trecho", explicou o órgão estadual de obras.

Disraeli Brasil, assessor Técnico da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), orienta condutores a buscarem outros bairros para fugir do trânsito da região. Segundo ele, o órgão deve mudar o tempo de alguns semáforos da região para melhor o fluxo de veículos.

"Quem mora no bairro Passaré é aconselhado seguir pelo bairro Montese na Avenida Luciano Carneiro ou Avenida Expedicionários. Quem vai para o bairro Aldeota pode usar a BR-116 e a Avenida Rogaciano Leite", orienta Disraeli.

Polo de lazer atende comunidade do Taupe

Legenda: O local onde o Polo foi erguido fica na antiga fábrica Irmãos Carneiro Indústria de Beneficiamento de Cera de Carnaúba Foto: Divulgação/Governo do Ceará

Localizado às margens da Avenida Governador Raul Barbosa, o polo possui cerca de 7.300 metros quadrados (m²) e já encontra-se equipado com diversas estruturas voltadas para o lazer e práticas de exercícios, como quadra poliesportiva de areia, campo com grama sintética, pista de skate, parque infantil e aparelhos de ginástica, além de vestiários e estacionamento.

Inaugurado em fevereiro deste ano, o equipamento recebeu cerca de R$ 4 milhões de investimento do Governo do Ceará.

Além de toda essa estrutura para esporte e lazer, o equipamento possui uma área verde e sistema de irrigação a ser implantado pela Secretariado Meio Ambiente (Sema),

O local onde o Polo foi erguido fica na antiga fábrica Irmãos Carneiro Indústria de Beneficiamento de Cera de Carnaúba. Como forma de preservar a história, o projeto preservou a chaminé da antiga fábrica por se tratar de uma referência histórica do bairro e que pode ser vista de longe.