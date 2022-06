Cobra mais venenosa do Brasil é resgatada em quintal de casa no interior do Ceará

Uma cobra coral, considerada a mais venenosa do Brasil, foi resgatada pelo Corpo Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) em Crateús, no Interior do Estado, na noite do último sábado (18).

A coral verdadeira foi localizada em um jarro, entre as plantas, no quintal de um imóvel na região dos sertões de Crateús, a cerca de 350 km de Fortaleza.

Veja foto

Foto: CBMCE

De acordo com informações do CBMCE, os bombeiros militares foram acionados por volta das 18h30. A ação contou com equipamentos de proteção individual e de resgate de ofídios.

Após ser localizada, a cobra foi devolvida ao habitat natural, em uma área de proteção ambiental.

“O procedimento preventivo foi adequado, pois devemos sempre manter distância de animais silvestres. Principalmente quando há crianças e animais domésticos na residência”, afirmou cabo Lima, o líder da guarnição.

Riscos

O perigo da picada dessa cobra é o veneno causar parada respiratória e posterior morte. “A sorte é que, no Ceará, a coral verdadeira normalmente é defensiva, não caça animal de sangue quente e vive mais escondida no solo”, informa o CBMCE.

Prevenção

O CBMCE ressalta que, apesar do veneno potente, as corais verdadeiras têm um temperamento e anatomia que minimizam as chances de acidentes: menos de 1% dos acidentes ofídicos notificados em todo o Brasil. Ainda assim, os bombeiros militares recomendam manter distância, isolar o local, e acionar a corporação pelo número 193.