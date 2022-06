Jiboia é agredida, fica cega e tem a mandíbula quebrada, em São Paulo

Uma médica veterinária denunciou maus-tratos a uma jiboia, resgatada nesta segunda-feira (13) com ferimentos graves. A cobra foi agredida em Barretos, interior de São Paulo, ficou cega e teve a mandíbula quebrada.

Maria Ângela Panelli divulgou o caso nas redes sociais pois foi a profissional que tratou o animal. Ela lamentou as agressões e destacou que a jiboia é inofensiva e não ataca seres humanos. As informações são do G1.

"É um crime, porque a jiboia é uma cobra inofensiva. O ser humano não tem consciência, vê uma cobra e já acha que tem de matar. Pior que machucou ela toda. Ela está bem ruim".

A veterinária suspeita que a cobra tenha sido agredida a pauladas por moradores da região onde ela foi encontrada. Um morador viu a cobra machucada e a levou para ser atendida.

O animal teve ainda o rabo cortado e corre sérios riscos de vida, conforme a médica. Ela deverá passar por cirurgia nos ossos da boca, ainda. "Estou tentando recuperar, mas não está fácil, não", desabafou Ângela.

