Governo inclui 17 de junho na lista de pontos facultativos para servidores federais; veja calendário

O Ministério da Economia incluiu o dia 17 de junho na lista de pontos facultativos para servidores federais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, desta terça-feira (14).

Com a adição, na portaria ME Nº 5.407, o ano de 2022 passa a ter nove feriados e sete pontos facultativos para os servidores federais. A data de Corpus Christi, desta quinta-feira (16), já constava na lista de pontos facultativos em 2022.

Vale destacar que Corpus Christi só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal – não há uma lei federal que considere a data como feriado nacional.

Lista de pontos facultativos nacionais em 2022

1º de janeiro, Confraternização Universal (feriado nacional);

28 de fevereiro, Carnaval (ponto facultativo);

1º de março, Carnaval (ponto facultativo);

2 de março, quarta-feira de cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);

15 de abril, Paixão de Cristo (feriado nacional);

21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

22 de abril, Tiradentes (ponto facultativo);

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

16 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

17 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional); e

25 de dezembro, Natal (feriado nacional).

Lista de feriados nacionais em 2022 1º de janeiro (sábado): Confraternização Universal

15 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (quinta-feira): Tiradentes

1º de maio (domingo): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (quarta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira): Finados

15 de novembro (terça-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (domingo): Natal

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil