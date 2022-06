Ratanabá: fake news sobre cidade perdida na Amazônia volta a circular na internet

Após o desaparecimento do indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, voltou a ganhar força na internet um boato antigo relacionado a floresta Amazônica: a de que o bioma esconde uma cidade perdida e repleta de riquezas, chamada Ratanabá. As informações são do Correio 24 Horas.

A civilização teria sido criada há 450 milhões de anos e estaria soterrada, escondendo riquezas que seriam o verdadeiro interesse estrangeiro pela região. Neste período, no entanto, não existia floresta amazônica, tampouco seres humanos.

A história começou a ser divulgada pelo Dakila Pesquisas, uma entidade sem vinculação com institutos de pesquisa de universidades ou órgãos oficiais. A Ratanabá também não está em nenhum estudo acadêmico ou artigos de publicações científicas.

Além disso, nenhum dos supostos pesquisadores do instituto informa o currículo Lattes ou dá quaisquer evidências da descoberta da tal cidade.

Teorias não comprovadas

Outro ponto que descredibiliza a história é o fato desse mesmo órgão defender teorias nunca comprovadas, como, por exemplo, a de que a Terra não é redonda, e a existência do ET Bilú. O instituto também faz parte de movimentos anti-vacina.

Urandir Oliveira, líder do instituto, defende a tese de que a cidade seria o real interesse de estrangeiros e ONGs internacionais pelo Brasil, em busca de um grande tesouro soterrado. Ele chegou a defender em entrevistas que as riquezas presentes em Ratanabá seriam o suficiente para "deixar todos os brasileiros milionários".