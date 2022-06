Polícia Federal divulga fotos de objetos de indigenista e jornalista inglês encontrados no Amazonas

A Polícia Federal (PF) divulgou imagens de objetos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips encontrados nas áreas de buscas pela dupla, desaparecida desde o dia 5 de junho. As equipes localizaram roupas, uma mochila, um notebook e até documentos.

Os materiais foram encontrados nesse domingo (12) e encaminhados à perícia. A esposa de Dom disse nesta segunda-feira (13) que o marido e Bruno havia sido encontrados mortos. A PF, no entanto, segue sem confirmar a informação.

Barbosa Amorim, coordenador dos Bombeiros em Atalaia do Norte, onde os objetos foram encontrados, informou que os pertences estava em uma área próxima à casa de Amarildo Costa de Oliveira, suspeito de envolvimento no crime, que está preso. As informações são do G1.

Confira fotos dos pertences:

Legenda: O cartão de saúde de Bruno Pereira foi um dos itens achados pela Polícia Foto: Divulgação/PF

Legenda: Uma mochila foi encontrada em uma área de igapó Foto: Divulgação/PF

Legenda: Medicamentos seriam da dupla Foto: Divulgação/PF

Saiba o que foi encontrado:

Notebook

Um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira;

Uma calça preta de Bruno;

Um chinelo preto de Bruno;

Um par de botas de Bruno;

Um par de botas de Dom Phillips;

Uma mochila de Dom contendo roupas pessoais.

A mochila de Dom Phillips estava em um igapó, que é uma região da Floresta Amazônica alagada por rios e inúmeras árvores. Ela foi amarrada a uma árvore.

"[O material] foi encontrado próximo à casa dele [Amarildo], na comunidade de São Gabriel. A partir do local em que encontramos essas mochilas hoje, vamos dar continuidade nos mergulhos, principalmente nas árvores próximas, para certificar que não há nenhum outro material amarrado ali", disse o coordenador.