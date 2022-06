Corpos de Dom Philips e Bruno Pereira são encontrados no Amazonas, diz esposa de jornalista

Os corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips foram encontrados nesta segunda-feira (13), segundo informou a mulher de Dom, Alessandra Sampaio.

Ainda segundo as informações de Alessandra, a Polícia Federal afirmou que os corpos precisam ser periciados, mas a Embaixada Britânica já havia feito o comunicado aos irmãos do jornalista.

Bruno e Dom estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho, logo após chegaram na comunidade São Rafael, no Amazonas. Saindo de lá, partiram para Atalaia do Norte, mas não chegaram no destino.

Itens encontrados

No domingo (12), a Polícia Federal confirmou que itens pessoais de Bruno e de Dom foram encontrados. Dentre o material estavam roupas, mochilas e até o cartão de saúde do brasileiro.

Os itens estavam localizados próximo à casa do principal suspeito no desaparecimento no crime, Amarildo Costa de Oliveira.

Entenda o caso

A dupla está desaparecida desde a manhã do dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. A Polícia Civil, na ocasião, disse estar "tomando todas as medidas cabíveis para auxiliar na elucidação do caso, em colaboração ao Ministério Público Federal (MPF), Polícia Federal (PF) e Funai".

Conforme detalhou o jornal O Globo, Bruno Pereira tinha um encontro agendado com o comunitário apelidado de “Churrasco”, visando consolidar trabalhos conjuntos entre ribeirinhos e indígenas na vigilância do território, afetado pelas intensas invasões recentes.

