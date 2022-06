Polícia confirma descoberta de itens pessoais do jornalista e indigenista no Amazonas

A Polícia Federal apontou que itens pessoais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Philips foram encontrados neste domingo (12). De acordo com o g1, dentre o material descoberto estavam roupas, mochilas e o cartão de saúde do brasileiro.

A dupla desapareceu em 5 junho, quando fazia o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Vale do Javari, Amazônia. A Polícia investiga o caso, mas até agora não chegou a nenhuma conclusão.

Por meio de uma nota oficial, a PF detalhou que os itens foram encontrados aproximadamente às 16h e encaminhados para a perícia, em Manaus. Dentre os materiais, estão:

um cartão de saúde em nome do Sr. Bruno Pereira;

uma calça preta de Bruno

um chinelo preto de Bruno;

um par de botas de Bruno;

um par de botas de Dom Phillips;

uma mochila de Dom contendo roupas pessoais.

Corpo de bombeiros

Em meio às buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, o Corpo de Bombeiros afirmaram ter encontrado uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área localizada no interior do Amazonas, neste domingo.

O material foi encontrado próximo à casa do principal suspeito de envolvimento no crime, Amarildo Costa de Oliveira. Assim, a análise da perícia deve determinar se as evidências pertence à dupla desaparecida.

Conforme o corpo de bombeiros, a mochila estava amarrada em uma árvore, em área de igapó, na comunidade de São Gabriel.

O coordenador da equipe dos Bombeiros em Atalaia do Norte, Barbosa Amorim, em entrevista ao g1, ainda detalhou que devem fazer outra varredura na área em busca de outras evidências.