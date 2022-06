Mochila, notebook e sandálias são encontradas em área de busca por indigenista e jornalista inglês

Em meio às buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, o Corpo de Bombeiros encontrou uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área localizada no interior do Amazonas, neste domingo (12). Segundo o g1, os objetos já foram encaminhados para perícia.

A dupla desapareceu em 5 junho, quando fazia o trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Vale do Javari, Amazônia. A Polícia investiga o caso, mas até agora não chegou a nenhuma conclusão.

O material foi encontrado próximo à casa do principal suspeito de envolvimento no crime, Amarildo Costa de Oliveira. Assim, a análise da perícia deve determinar se as evidências pertence à dupla desaparecida.

Conforme o corpo de bombeiros, a mochila estava amarrada em uma árvore, em área de igapó, na comunidade de São Gabriel.

O coordenador da equipe dos Bombeiros em Atalaia do Norte, Barbosa Amorim, em entrevista ao g1, ainda detalhou que devem fazer outra varredura na área em busca de outras evidências.

Barbosa Amorim Coordenador da equipe dos Bombeiros em Atalaia do Norte "A partir do local em que encontramos hoje essas mochilas nós vamos dar continuidade nos mergulhos, principalmente nas árvores próximas, para nos certificar que não há nenhum outro material ali amarrado".

Embarcação encontrada

Durante as investigações, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) declarou ter encontrado uma nova embarcação em área de busca pelos desaparecidos no último sábado (11).

O procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, apontou que a embarcação pode pertencer à Amarildo da Costa de Oliveira, preso em Atalaia do Norte.

Na quinta-feira (9), foram encontrados vestígios de sangue em lancha utilizada por Amarildo, investigado por envolvimento no desaparecimento do indigenista Bruno e do jornalista inglês Dom Phillips.

