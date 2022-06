Jornalista britânico e indigenista brasileiro desaparecem na Amazônia; PF acompanha caso

Um jornalista britânico e um indigenista brasileiro desapareceram em uma região remota da floresta amazônica após receberem ameaças, informaram grupos de direitos indígenas, nesta segunda-feira (6), despertando temores por sua segurança.

A Polícia Federal disse à AFP que está "acompanhando e trabalhando" no caso.

O veterano correspondente estrangeiro Dom Phillips desapareceu enquanto realizava uma pesquisa para um livro no Vale do Javari da Amazônia junto ao renomado especialista em questões indígenas, Bruno Pereira, afirmou o jornal The Guardian, do qual o jornalista é colaborador.

Os dois viajaram de barco para o Lago Jaburu, no estado do Amazonas, e deveriam ter retornado à cidade de Atalaia do Norte por volta das 9h deste domingo (5), segundo grupos de direitos humanos.

A União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) e o Observatório de Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) disseram, em nota, que os homens "receberam ameaças em campo na semana em que desapareceram".

Os grupos não forneceram mais detalhes, mas Bruno Pereira, especialista da Fundação Nacional do Índio (Funai), com profundo conhecimento da região, recebia regularmente ameaças de madeireiros e garimpeiros que tentam invadir ilegalmente as terras das comunidades indígenas.

Fontes da Funai disseram à AFP que estão colaborando com as autoridades locais nas buscas. E acrescentaram que Pereira obteve licença temporária para se dedicar a "assuntos pessoais".

Desaparecimento

Phillips e Pereira viajaram para entrevistar os habitantes indígenas ao redor de uma base de monitoramento da Funai e chegaram ao lago Jaburu na sexta-feira (3) à noite, informaram Univaja e OPI.

Começaram a viagem de retorno na madrugada de domingo, fazendo uma parada na comunidade de São Gabriel, onde Pereira havia programado uma reunião com um líder local para discutir as patrulhas indígenas orientadas a combater as "intensas invasões" em suas terras, segundo o comunicado.

Essa foi a última vez em que foram vistos. Como o líder da comunidade não chegou, os dois homens decidiram seguir até Atalaia do Norte, uma viagem de aproximadamente duas horas, disseram. Eles viajavam em um barco novo com 70 litros de gasolina, "suficiente para a viagem", e usavam equipamentos de comunicação por satélite.

Preocupação

O jornal britânico The Guardian emitiu um comunicado no qual se mostrou "muito preocupado" com Phillips, que já trabalhou no The New York Times, The Washington Post e outros jornais.

"Condenamos todos os ataques e a violência contra jornalistas e trabalhadores da imprensa. Temos a esperança de que Dom e aqueles com quem viajava estejam a salvo e sejam encontrados em breve", diz a nota.