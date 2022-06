Três capitais voltam a recomendar o uso de máscaras contra a Covid-19

São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte voltaram a recomendar o uso individual de máscaras contra a Covid-19. As orientações partiram das autoridades sanitárias das três capitais. O levantamento foi feito pela Agência CNN.

As outras capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, conforme o levantamento do portal, ainda desobrigam, por decreto, o uso do item.

Em São Paulo, a decisão de retomar a obrigatoriedade da máscara foi tomada após o aumento da positividade de testes rápidos antígenos para a Covid-19, que saiu de 4% no período entre 24 e 30 de abril para 18% no último 30 de maio.

Já em Curitiba, o que pressionou o poder público foi o aumento da pressão sobre a assistência hospitalar, sentido não só pelo aumento das infecções por coronavírus como, também, pelo aumento de outras doenças respiratórias na cidade.

Belo Horizonte informou à CNN que, lá, há uma tendência de aumento da incidência nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. O dado preocupa a prefeitura, embora não tenha sido observado indicador de aumento da letalidade pela doença. "As mudanças nas regras são estratégia fundamental para o enfrentamento da doença no município", afirmou.

Volta das máscaras no Ceará

Na última sexta-feira (3), a governador Izolda Cela manteve o atual decreto em vigor sem alterações. Ela anunciou a retomada das reuniões semanais do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e informou que a alta no número de casos da doença no País ainda não é sentido no estado.

Embora o poder público não recomende oficialmente o uso do item de proteção, especialistas na área indicam que manter a máscara é importante para evitar novos picos da doença e a possibilidade de surgimento de variantes.

