Avenida Raul Barbosa terá faixas bloqueadas nesta segunda-feira (3)

As intervenções para implantação da passarela sobre a Av. Raul Barbosa entram em nova fase a partir desta segunda-feira (3). De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), para minimizar os impactos no trânsito, as ações permanecem ocorrendo no período noturno – entre 22h e 5h. A partir da noite desta segunda-feira (3), as três faixas no sentido Aldeota-Castelão serão bloqueadas.

Para seguir na via, os motoristas deverão seguir pelo contrafluxo que estará devidamente sinalizado. Na noite de terça-feira (4), as mudanças serão no sentido inverso, Castelão-Aldeota, também com tráfego em contrafluxo.

Essa alteração deve seguir até a madrugada do dia 7, para a realização da concretagem e colocação do steel deck - laje mista de metal e concreto.

Veja etapas e desvio da obra:

Em seguida, na semana do dia 10 de outubro, a interdição volta ao sentido Aldeota-Castelão para a realização de serviços semelhantes ao do outro lado, concluindo os trabalhos que demandam interdição.

Estrutura

Legenda: Motorista devem buscar alternativas de vias em outros bairros para fugir do trânsito da Avenida Raul Barbosa Foto: Evandro Lopes/SVM

Com comprimento total de 96 m² e 5,9 m² de altura, a passarela tem fundação de concreto, com estrutura metálica, piso de concreto e aço. O novo equipamento tem investimento de R$ 2,2 milhões e vai assegurar segurança para a travessia da avenida e acesso ao Polo de Lazer do Tauape. Quando pronta, levará à desativação do semáforo implantado na região.

