Terreno do Edifício Andrea começa a ser preparado para receber obra do Quartel dos Bombeiros

Quase 3 anos após uma das maiores tragédias ocorridas em Fortaleza, a queda do Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, o terreno onde era localizado o prédio começou, nesta semana, a receber as ações iniciais para a construção da 9ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

A iniciativa é uma promessa anunciada em outubro de 2020 pelo então governador Camilo Santana e o então prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

No Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 12 de setembro de 2022, consta a publicação de um contrato da obra no qual o prazo estabelecido de execução são 20 meses a partir da assinatura. A obra custará R$ 2,9 milhões, segundo o documento.

Legenda: Diário Oficial do Estado do dia 12 de setembro de 2022

No local, entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, funcionários já iniciaram a realização de sondagem do terreno e preparação do canteiro de obras, entre outros serviços, segundo informou ao Diário do Nordeste a Superintendência de Obras Públicas (SOP) do Ceará.

"O Batalhão 15 de Outubro será implantado em uma área de 587 metros quadrados (m²) onde anteriormente se localizava o Edifício Andrea, entre as ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no bairro Dionísio Torres", acrescentou a nota.

Como será 'Quartel 15 de Outubro'

Na época do anúncio, os gestores informaram que o equipamento será chamado de "Quartel 15 de Outubro". Além disso, a unidade deve ser um reforço para atender as áreas dos bairros Dionísio Torres, Meireles, Cocó, Guararapes, entre outros.

Legenda: Projeto do Quartel 15 de Outubro, apresentado em 15 de outubro pelo Governo do CEará e a Prefeitura de Fortaleza Foto: Divulgação

A nota enviada adianta que o novo prédio do Corpo de Bombeiros terá, além de subsolo, mais 3 pavimentos com as seguintes estruturas:

integrado com memorial

jardins

bicicletário

pátio interno

academia

auditório

refeitório

garagem

alojamento

sala para o Comando de Engenharia e Prevenção de Incêndio (Cepi)



Queda do Edifício Andrea

No dia 15 de outubro de 2019, Fortaleza viveu uma tragédia que teve comoção nacional ao causar a morte de 9 pessoas: o Edifício Andréa, com 7 andares, e com alguns moradores ainda nos apartamentos, desabou completamente.

Agentes públicos trabalharam mais de 100 horas seguidas no resgate de vítimas resgatadas com vida, de corpos e dos escombros.

Ao redor do terreno em que ficava o prédio, dezenas de voluntários se revezavam para dar apoio aos trabalhadores e às famílias que aguardavam notícias de parentes. Cerca de 130 bombeiros participaram das ações, que duraram até o dia 19 de outubro.

