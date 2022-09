Homem morre após sofrer mal súbito em piscina de pousada em Jericoacoara

Um homem morreu após sofrer um mal súbito na piscina de uma pousada em Jijoca de Jericoacoara, na tarde desta segunda-feira (12). Ele chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no hospital, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a pasta, ele apresentava sinais de afogamento. A TV Verdes Mares apurou com a vítima foi identificada como Júlio Vicente do Nascimento Júnior, de 39 anos, natural de Alagoas.

Ele trabalhava na cozinha de um estabelecimento de Jericoacoara e já morava há quatro anos no Ceará, com o companheiro. Júlio estava na pousada tirando um dia de folga.

Causa da morte é investigada

O relato do companheiro de Júlio é que ele já havia sido atendido no hospital de Jijoca diversas vezes com problemas cardíacos. A SSPDS pontuou que a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara investiga o caso.

Na pousada, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizaram os primeiros levantamentos.