Ceará já registra 28 mortes por chikungunya e mais de 37 mil casos confirmados da doença em 2022

A alta incidência de chikungunya no Ceará em 2022 já resultou na morte de 28 pessoas infectadas pelo vírus, entre janeiro e agosto. No mesmo período do ano passado, nenhum cearense havia morrido pela arbovirose.

A cidade com mais vítimas da doença é Fortaleza, que concentra 13 das mortes. O município de Juazeiro do Norte aparece em segundo lugar, com 7 óbitos; seguido de Barbalha, com 4; Boa Viagem, Pedra Branca, Mombaça e Nova Olinda, com 1 morte cada.

Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), e mostram ainda que, até o dia 27 de agosto deste ano, mais de 37 mil casos de chikungunya foram confirmados no Ceará, neste ano.

André Siqueira, infectologista, pesquisador da Fiocruz e coordenador da Rede de Pesquisa Clínica Aplicada a Chikungunya (Replick), alerta que “idosos, crianças e gestantes têm risco maior de complicações, assim como pessoas com comorbidades, como a diabetes”.

Além da chikungunya, outra arbovirose já causou mortes no Ceará, neste ano: a dengue. De acordo com dados da Sesa, 13 pessoas morreram pela doença no Estado, de janeiro a agosto, período em que 31 mil casos foram confirmados.

Quais os sintomas da chikungunya

Febre;

Dores intensas nas articulações;

Dor nas costas;

Dores pelo corpo;

Erupção avermelhada na pele;

Dor de cabeça;

Náuseas e vômitos;

Dor atrás dos olhos;

Dor de garganta;

Calafrios;

Diarreia e/ou dor abdominal (mais presentes em crianças).

Qual é o tratamento da chikungunya?

O tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas, como aponta o Ministério da Saúde (MS). Até o momento, não há medicamento específico para o vírus da chikungunya.

As autoridades de saúde alertam ainda sobre a importância de manter a hidratação dos pacientes. “Em casos de sequelas mais graves, e sob avaliação médica conforme cada caso, pode ser recomendada a fisioterapia”, complementa o MS.

Como prevenir a chikungunya?

A prevenção da arbovirose, assim como da dengue, da zika e da febre amarela, é evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor das quatro doenças.

Uma das medidas mais úteis e conhecidas é eliminar água parada em vasos de plantas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e em manutenção e recipientes pequenos, como tampas de garrafas.

