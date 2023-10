Homem tem mais de 80% do corpo queimado após sofrer choque enquanto trabalhava em Fortaleza

Um homem teve mais de 80% do corpo queimado ao ser atingido por uma descarga elétrica, nesta manhã de sexta-feira (13), enquanto trabalhava em uma obra realizada em imóvel no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

O caso aconteceu na rua Coronel Gonçalo. Conforme o relato de um membro da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atendeu o caso, a estrutura metálica em que estava o funcionário, que atuava na área externa do prédio, teve contato com fios de alta tensão da rua, provocando o choque.

Luís Neto Socorrista do Samu Provavelmente deve ter encostado alguma coisa na estrutura metálica, um fio de alta tensão, e causou uma carga [elétrica] muito forte, que foi projetada na estrutura. Ele teve, mais ou menos, de 80% a 85% da superfície corporal queimada, entre queimadura de primeiro e segundo grau."

Ainda conforme a fonte, o homem não usava os equipamentos de proteção individuais (EPIs) recomendados para exercer a atividade. Ele recebeu os primeiros socorros, realizados pela equipe do Samu, e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade hospitalar, no Centro da cidade. Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.

"Estava consciente, orientado, mas tinha algumas lacerações pelo corpo. Foi feito atendimento inicial", detalhou o socorrista.

Conforme apuração no local, a região chegou a registrar uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, após o incidente, mas ele logo foi restabelecido.