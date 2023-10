Bebê e mãe adolescente são assassinados no Interior do Ceará; pai da criança foi baleado

Uma mãe adolescente, de 14 anos, e o filho dela, um bebê de cerca de oito meses, foram assassinados a tiros, nesta madrugada de sexta-feira (13), na localidade de Boqueirão dos Augustos, Zona Rural de Viçosa do Ceará, na Região da Ibiapaba. O companheiro da vítima e pai da criança, um jovem de 23 anos, foi baleado na ocasião.

Uma fonte ligada à Polícia Militar, que não quis ter a identidade divulgada, detalhou que informações preliminares indicam que a casa da família foi invadida por um grupo de suspeitos, que entrou pela porta dos fundos e realizou os disparos. A mãe e o bebê morreram no local.

O pai da criança foi atingido pelos tiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Ainda conforme os dados preliminares, o alvo da ação criminosa seria, na verdade, o irmão do jovem.

