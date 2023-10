Mais um suspeito de participar da morte da contadora Kaianne em Aquiraz é preso

Mais um suspeito de participar do assassinato da contadora Kaianne Bezerra Lima Chaves, de 35 anos, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi preso pela Polícia, nesta quinta-feira (12). Com isso, chega a seis o número de suspeitos capturados por envolvimento com o crime.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) confirmou, em nota, que cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 38 anos, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza.

Polícia Civil do Ceará Em nota Segundo investigações continuadas da Delegacia Metropolitana de Aquiraz, o homem é suspeito de intermediar o encontro entre o mentor do crime - marido da vítima - e os executores. Após a captura, o suspeito foi conduzido para uma unidade policial, onde o mandado pelo crime de feminicídio foi cumprido contra ele. Em seguida, o indivíduo foi colocado à disposição da Justiça."

O processo tramita sob sigilo de justiça. A reportagem apurou, com uma fonte ligada ao caso, que o sexto suspeito capturado é um servidor do Estado, que, sabendo da intenção de Leonardo Nascimento Chaves de matar a própria esposa, o apresentou ao motorista de aplicativo Adriano Andrade Ribeiro - que cometeria o crime.

A morte de Kaianne, em 26 de agosto deste ano, chegou a ser tratada pela Polícia como um latrocínio (roubo seguido de morte), mas teve a primeira reviravolta: feminicídio, planejado pelo marido da vítima, com o objetivo de conseguir um seguro de vida.

As primeiras investigações apontavam que a contadora foi morta com uma paulada na cabeça. Mas aconteceu outra reviravolta, com a conclusão de um laudo pericial elaborado pela Perícia Forense do Ceará, que atestou que ela foi morta por "asfixia mecânica em decorrência de esganadura".

Após a Polícia Civil divulgar a prisão, a advogada Fernanda Cavalcante de Melo, que atua na assistência de acusação do caso, afirmou que "tanto a família da Kaianne como a assistência de acusação recebem essa notícia com muita alegria, pois o que buscamos é a verdade real e que todas as pessoas que participaram desse crime sejam responsabilizadas dentro da sua culpabilidade".

"Essa era uma peça que faltava do quebra-cabeça, para ligar o Leonardo ao Adriano. Vamos até o fim, buscando justiça por Kaianne", acrescentou a advogada.

Quem são os suspeitos capturados pelo crime