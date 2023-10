Suspeito de incendiar casa da ex por não aceitar fim de namoro é preso no Interior do Ceará

Um homem de 29 anos foi preso preventivamente nessa quarta-feira (11), por supostamente atear fogo na residência da antiga namorada, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) detalhou que o crime teria acontecido no dia 7 deste mês, quando o suspeito incendiou a casa dela. A Polícia Civil apurou que ele não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira.

Com as investigações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município, a unidade especializada da corporação identificou o homem como suposto autor do crime e solicitou um mandado de prisão. Ele foi localizado e preso no bairro São José, em Juazeiro do Norte.

O suspeito possui passagens por violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo, outros crimes de trânsito e crime contra a incolumidade. Ele está à disposição da Justiça, segundo a SSPDS.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser repassadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas ainda pelo número (88) 3102-1102, da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.